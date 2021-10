OM: "Tu ne peux pas partir gratuitement", les conseils de Nasri à Kamara pour son avenir

Invité de l'émission du Football Club de Marseille sur Youtube, Samir Nasri a évoqué l'actualité du club phocéen. L'ancien international français s'est notamment exprimé sur le cas Boubacar Kamara, dont le contrat prend fin en juin prochain. Selon Nasri, Kamara aurait tout à gagner à prolonger son contrat à l'OM.

Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille, l'histoire d'amour pourrait prendre fin plus rapidement que prévu. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec son club formateur, le milieu de terrain de 21 ans n'a toujours pas prolongé et si l'OM souhaite ne pas le laisser partir gratuitement l'été prochain, il devra le vendre lors du mercato hivernal. Suivi par plusieurs clubs, anglais notamment, Kamara pourrait trouver une porte de sortie assez facilement.

Mais selon Samir Nasri, le milieu marseillais ferait une erreur en quittant le sud de la France à ce moment de sa carrière. Invité de l'émission du Football Club de Marseille sur Youtube, l'ancien international français (41 sélections, 5 buts) souhaiterait voir Kamara prolonger son bail avec l'OM: "En ce moment, il est taille patron. Mais c'est bien, continue! Joue une Ligue des champions et ensuite, pars."

Nasri pas convaincu par les clubs intéressés

Nasri, qui avait connu la même situation que Kamara - à savoir un minot formé au club sur le point de quitter l'OM -, base notamment sa réflexion sur les équipes potentiellement intéressées par le milieu marseillais. "Quand j'ai vu les clubs qui le voulaient cet été, je lui dis "reste à Marseille". Tu pars de Marseille si c'est vraiment pour faire un bond en avant, qui va t'aider dans ta carrière, pour tes ambitions", a expliqué Nasri.

Avant que l'ancien milieu d'Arsenal et de Manchester City ne poursuive: "Aujourd'hui, tu as plus d'exposition si tu fais une grande saison à Marseille que si tu vas dans un club moyen de Premier League. Alors, ok, le salaire sera plus important en Premier League, mais quand tu as 21 ans et que tu es sûr de toi, que tu sais que tu vas gagner de l'argent quoi qu'il arrive, donc tu fais le choix de la stabilité."

"Tu ne peux pas partir gratuitement"

Nasri évoque également la situation contractuelle de Kamara pour inciter ce dernier à prolonger: "C'est ton club formateur, ta ville, tu as grandi ici, tu ne peux pas partir gratuitement. Pars et quand tu reviens au club, tout le monde est content de te voir et tu sais que tu ne leur as pas fait un bébé dans le dos."

Et Nasri de comparer la situation de Kamara avec la sienne, lorsqu'il aurait pu partir à Arsenal sans indemnité de transfert: "Je pouvais partir gratuitement et Arsène Wenger m'a dit de partir gratuitement. C'est ma ville, c'est mon club, je ne pouvais pas faire ça." Finalement, Nasri quittera l'OM à l'été 2008 pour rejoindre les Gunners contre 16 millions d'euros.

Alors que Kamara est un élément central de l'effectif de Jorge Sampaoli, Samir Nasri pense donc qu'il devrait prolonger son aventure marseillaise. "Tu sais qu'il y a un projet ambitieux, Longoria fait du très bon boulot. Il y a un entraîneur de haut niveau, tu apprendras plus chez toi qu'ailleurs, si ce n'est pas pour faire un bon en avant", a indiqué Nasri pour terminer. Reste à savoir si Kamara verra passer le message de son aîné.