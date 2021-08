Mercato: l’OM veut convaincre Kamara de partir à Newcastle

Newcastle propose à l'OM un prêt payant avec option d'achat pour accueillir le polyvalent Boubacar Kamara. Mais le club phocéen doit encore obtenir le feu vert du joueur.

Réticents à se montrer dans un premier temps, les bons clubs européens ont fini par sortir de leur cachette dans la dernière ligne droite du mercato, avec une offre de nature à satisfaire à la fois Boubacar Kamara et son club, l’Olympique de Marseille, à un an de la fin du contrat qui les lie.

L’offre des Magpies transmise aux dirigeants olympiens serait pour le moment un prêt payant de 2,5 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions d’euros, option levée selon des conditions très faciles à atteindre. Ce qui signifierait aussi qu'une prolongation du joueur en faveur de l'OM serait dans les tuyaux.

L'OM est sous pression

Le deal proposé s’apparente en tout cas à un paiement différé. L’Olympique de Marseille et le club anglais de Newcastle travaillent actuellement sur les modalités de cet éventuel transfert pour boucler la transaction avec que le délai imparti soit écoulé. De son côté, le joueur n’a pas encore répondu. L’OM est sous pression et doit vendre pour rassurer la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et ne pas voir ses opérations en cours bloquées dont l’arrivée d’Amine Harit.

Des discussions ont lieu en ce moment entre l’OM et Kamara ainsi que ses représentants. L’opération, si elle devait se réaliser, s’apparenterait à une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui cherche également à se séparer de son défenseur croate Duje Caleta-Car. Sans cela, l’OM ne pourra pas recruter davantage sur le marché des transferts, et saisir une dernière opportunité de renforcer ses lignes, en attaque notamment. Un souhait exprimé par Jorge Sampaoli.