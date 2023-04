OM: Tudor a "beaucoup parlé" avec Guendouzi

Joueur majeur de l'OM depuis son arrivée à l’été 2021, Mattéo Guendouzi a subi un certain "déclassement" dernièrement. Une situation qu'Igor Tudor a commenté ce vendredi en conférence de presse.

La belle idylle entre Matteo Guendouzi et l’Olympique de Marseille commence à s’essouffler. Indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu semblait avoir mis dans la poche Igor Tudor qui le faisait jouer à un poste plus avancé. Mais la donne a changé dernièrement.

Contre Troyes et Lyon, l’international a débuté sur le banc de touche et n’est pas rentré sur le terrain. Une situation qui étonne vu le solide statut dont semblait bénéficier l’ancien d’Arsenal. En conférence de presse, Igor Tudor a expliqué la situation du joueur, et être conscient que ses choix peuvent être durs à digérer pour Guendouzi: "J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué de voir que les autres s'entrainent mieux, que des joueurs jouent plus souvent. Pour certains c'est plus facile de l'accepter que pour d'autres. L'entraineur doit faire des choix."

À voir si Guendouzi aura le droit à des minutes ce dimanche contre Auxerre (20h45). Ou s'il commencera de nouveau sur le banc.

"Quelque chose a changé par rapport au début"

Ce n’est pas la première fois cette saison que Tudor n’hésite pas à se passer d’un joueur jugé important dans le groupe. L’exemple parfait étant Dimitri Payet qui a vu son temps de jeu fondre sous les ordres du Croate. Ce dernier relève néanmoins le bon état d’esprit du milieu offensif: "Payet est un très grand joueur, très pro. Il a bien géré cette saison."

Autre satisfaction de Tudor, le point de vue de son groupe concernant les séances d’entrainement. Après un début d’aventure compliqué, marqué par quelques tensions, les Marseillais ont su suivre les consignes de leur entraineur. Les conduisant à une nouvelle course à la Ligue des champions. Une belle fierté pour Tudor: "J'ai une équipe sérieuse. Au début, je devais gérer un groupe qui n'était pas si facile à gérer. Au fil du temps, tout est devenu plus harmonieux. Quand vous voyez nos entrainements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début."