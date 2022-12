OM: Tudor et Mbemba s'enthousiasment pour le retour de Papin au club

L'entraîneur de l'OM a jugé que l'arrivée du Ballon d'or 1991 pourrait être profitable à ses joueurs. Un avis partagé par le défenseur congolais.

Nommé ambassadeur exécutif de l’Olympique de Marseille par le président du club Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin était présent ce samedi matin à l’entraînement dirigé par Igor Tudor. L’occasion pour l’ancien attaquant de Marseille (1986-1992), club avec lequel il a obtenu le Ballon d’or en 1991, d’observer attentivement les joueurs, de se faire une idée du travail réalisé par le staff, avant le match contre Montpellier (lundi 19h).

"Je ne le connaissais pas en tant que personne mais je l'appréciais déjà avant en tant que joueur, a déclaré Tudor en conférence de presse. C'est utile pour les joueurs, il va falloir qu'ils exploitent au mieux ses conseils au quotidien. Il sera important."

En contact quotidien avec Longoria

Le défenseur central Chancel Mbemba partage l’enthousiasme de son entraîneur: “Ça fait plaisir, il est à côté de nous, il va apporter un plus. On est fier de lui quand on regarde son parcours. Je veux profiter de ce grand monsieur."

Surnommé "JPP", l’ancien buteur de l’équipe de France (54 sélections, 30 buts) a été placé sous l’autorité directe du président de l’OM. "Il sera en contact quotidien avec David (Friio, le directeur sportif), Javier (Ribalta, le directeur du football) et moi”, précisait déjà Longoria en novembre, concernant le périmètre d’intervention de Jean-Pierre Papin. Ce dernier a quitté fin octobre son poste d’entraîneur de Chartres avant de rejoindre l’OM.