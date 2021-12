OM: Rongier explique pourquoi il ne marque presque jamais

Joueur important dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier ne brille pas par ses statistiques devant le but. Invité lundi sur le plateau de BFM Marseille, le milieu de terrain a expliqué ce problème par "un manque de lucidité".

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2019, Valentin Rongier (26 ans) n’a pas tardé à s’imposer à l'OM. Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli aurait pu lui être néfaste, le milieu de terrain est un élément indispensable aux yeux du coach argentin.

Invité lundi sur BFM Marseille, le Français interrogé par Eric Di Meco et le journaliste RMC Sport Florent Germain s’est exprimé sur son manque d’efficacité face aux cages adverses: "Je me suis rendu compte que j’arrivais devant le but avec un manque de lucidité. Parfois, je ne me concentrais pas assez. Pour faire une passe je vais faire le bon geste, mais devant le but je me précipite, peut-être par peur de rater".

Depuis son arrivée à Marseille, le joueur de 26 ans ne compte qu’un seul but en 77 matchs toutes compétitions confondues.

Comment il essaye d’être plus efficace

Ce constat, le joueur formé au FC Nantes essaye de rectifier, comme il l’a affirmé sur le plateau: "J’essaye d’analyser et de comprendre ce qui ne va pas. En toute humilité, je pense avoir la qualité technique pour mettre le ballon dans des zones où je le souhaite. Quand on fait des exercices devant le but, je suis le premier à vouloir les faire".

En guise de challenge, son ancien coéquipier à Nantes Serge Gakpé lui a demandé d’inscrire un but de 35 mètres avant la fin de la saison. Un défi que Rongier n’a pas vraiment osé accepter: "35 mètres c’est peu loin. Le problème c’est qu’il faut tenter au moins dix frappes pour réussir une frappe comme ça. Je ne sais pas si mes coéquipiers me laisseront les tenter".

Une telle réalisation aiderait surement les Phocéens à décrocher une place qualification pour la prochaine Ligue des champions. Réponse dans les prochaines semaines ou mois.