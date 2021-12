OM: Rongier en dit plus sur la mauvaise passe de Milik

Invité de BFM Marseille ce lundi, Valentin Rongier s'est exprimé sur l'état de forme d'Arkadiusz Milik, très discret depuis le début de la saison avec le club phocéen.

Valentin Rongier défend son coéquipier. A la peine depuis le début de saison avec l'OM, Arkadiusz Milik (quatre buts en treize matchs) n'arrive pas à surfer sur ses statistiques de 2020-2021, où il avait scoré 10 fois en 16 matchs. Malgré les difficultés du Polonais, Valentin Rongier garde confiance en son attaquant. "On connaît tous ses qualités, il l'a montré l'année dernière. C'est un très bon attaquant. C'est parfois difficile pour lui de s'intégrer dans le jeu parce qu'il aime recevoir des centres et être dans la surface et ce n'est pas forcément la manière dont laquelle on joue en ce moment", a expliqué le milieu olympien ce lundi sur BFM Marseille.

Un manque de confiance

Freiné par une blessure au genou qu'il a contracté en fin de saison dernière (il avait d'ailleurs manqué l'Euro), il n'avait pas participé à la préparation estivale et n'avait retrouvé les terrains que fin septembre. "Il n'a pas énormément d'opportunités et il a peut-être un manque de confiance en ce moment, on l'a vu sur certaines situations, il a manqué des un-contre-un, mais on a tous confiance en lui. Un 'Arek' à 100%, ça nous fait du bien", a rappelé Rongier.

Si Jorge Sampaoli a souvent utilisé Dimitri Payet en faux numéro 9, l'Olympique de Marseille aurait bien besoin d'un Milik en pleine forme, lui qui n'a trouvé le chemin des filets que face à Lorient en Ligue 1 et face à la Lazio et Galatasaray (doublé) en Ligue Europa. Les Marseillais jouent d'ailleurs une finale ce jeudi face au Lokomotiv Moscou en C3, pour valider leur ticket en barrages de la Ligue Conférence.