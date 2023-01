OM: vers un forfait de Pau Lopez contre Monaco, Clauss de retour

Info RMC Sport - Pau Lopez ne devrait pas jouer avec l'Olympique de Marseille contre Monaco lors de la 20e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, le gardien espagnol se dirige vers un forfait sur blessure alors que Joanthan Clauss, lui, est revenu dans le groupe pour l'entraînement.

Sacrée tuile pour l'OM avant le choc de la 20e journée de Ligue 1 contre l'AS Monaco. Selon les informations de RMC Sport, Pau Lopez ne devrait pas être en mesure de tenir sa place pour cette rencontre entre le troisième et le quatrième du classement du championnat.

Le gardien Espagnol ne se trouve pas à l’entraînement ce jeudi, et a, selon les éléments de RMC Sport, un pépin physique dont la nature reste à déterminer. En attendant d'en savoir plus sur ce souci, on se dirige vers un forfait du gardien Espagnol samedi contre Monaco.

>> Les dernières infos sur l'OM

Clauss postule pour le duel contre Monaco

Titulaire indiscutable cette saison à l'OM avec déjà huit clean sheets en 23 apparitions toutes compétitions confondues, Pau Lopez devrait donc laisser sa place à son habituelle doublure Ruben Blanco. Bonne nouvelle en revanche pour Igor Tudor au moment de préparer la rencontre face aux Monégasque: Jonathan Clauss est de retour.

Absent depuis le 2 janvier et sa blessure lors du succès à Montpellier (1-2), la défenseur marseillais a effectué son retour dans le groupe lors de la session collective. L'ancien joueur lensois avait d’ailleurs le sourire au début de la séance et postule pour une place dans le groupe lors du choc prévu samedi au Vélodrome.

Le retour du Français ferait du bien à l'OM pour ce duel importantissime dans la course au podium. Troisième avec 42 points, le club phocéen peut rester au contact de Lens et du PSG en cas de victoire. Surtout, les protégés d'Igor Tudor prendraient huit longueurs d'avance sur un concurrent direct en l'emportant devant leur public.