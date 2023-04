"On aurait du faire beaucoup mieux": Genesio agacé malgré la victoire de Rennes contre Angers

Malgré le succès du Stade Rennais face à Anger (4-2) au Roazhon Park, lors de la 33e journée de Ligue 1, Brunio Genesio s'est montré agacé par la performance de son équipe, dont il pointe les errements défensifs.

Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais s'est imposé face à Angers (4-2) au Rohazon Park dans un match à rebondissements lors de ma 33e journée de Ligue 1. Alors que les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps (2-2), les Rouge et Noir ont fait la différence en seconde période. Ce succès permet aux Bretons, sixièmes, de rester dans la course à l'Europe.

Pourtant, Bruno Genesio n'a que moyennement apprécié la performance de ses joueurs face à la lanterne rouge du championnat. Il a fait part de son agacement à l'issue de la rencontre: "Une victoire n'est jamais inquiétante. Mais on a conscience qu'on aurait dû faire beaucoup mieux.", a regrétté le coach breton.

Un Avertissement

S'il a loué l'animation offensive de son équipe, Génesio lui reproche d'avoir trop subi défensivement contre une équipe pourtant en panne d'éfficacité : "Offensivement, on marque quatre buts, on se crée des occasions, mais il est complètement anormal de subir autant d'occasions contre une équipe qui n'avait plus marqué deux buts dans un match depuis octobre (...). Il y a deux visions de ce match: le jeu avec ballon a été très encourageant, celui sans ballon a été très insuffisant (...)", développe t-il.

Des errements déffesifs que le coach rennais prend comme un signam d'avertissement : " C'est un avertissement. Sur les cinq matches qui restent, il faudra faire preuve de beaucoup plus de rigueur défensive".

À cinq journées de la fin du championnat, Le Stade Rennais pointe à trois points du LOSC mais voit également Lyon revenir derrière avec trois longueurs de retard dans la course effrénée à L'Europa Conference League. "il y a trois équipes qui se détachent mais après c'est un peu n'importe quoi. Il y a des équipes qui étaient moribondes avant la pause du Mondial et qui sont en pleine forme, d'autres qui étaient performantes et qui sont plus irrégulières, et surtout des résultats très bizarres d'une semaine à l'autre.", a t-il poursuivi.

Les bretons devront donc mieux faire s'ils veulent voir l'Europe la saison prochaine estime Bruno Génésio :"À la fin de la saison, on aura ce qu'on mérite", a t-il conclu.