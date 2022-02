Brest: le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux explose après la signature de Belaïli

Quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Youcef Belaïli, Brest a connu une explosion du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Coup double pour le Stade brestois. Non seulement le club breton a réalisé une très belle opération lors du mercato avec la signature de Youcef Belaïli, mais il a également vu son nombre d'abonnés exploser ces dernières heures. A 13 heures ce mardi, le cap du million d'abonnés a été franchi sur les différents réseaux sociaux. "Merci à tous... et à Youcef", a complété le SB29. A titre d'exemple, le nombre d'abonnements sur Instagram est passé de 79.200 à plus de 211.000. Sur Facebook, plus de 563.000 personnes aiment la page du SB29. La barre des 100.000 va être franchies sur Twitter.

Pour oublier Faivre

Engagé pour six mois avec le club breton, Belaïli va tenter d'aider Brest à assurer son maintien pour oublier Romain Faivre, transféré à l'OL. De son côté le joueur a partagé sa joie de signer en Bretagne: "Je suis content de rejoindre Brest et je suis fier de signer avec le club."

Auteur d'une brillante Coupe arabe avec l'Algérie cet automne, Youcef Belaïli y a notamment inscrit un but exceptionnel d'environ 40m. Laissé libre par son club qatarien après avoir marqué le but de la victoire des Fennecs contre le Qatar, Youcef Belaïli s'est ensuite mis en quête d'un nouveau défi en Europe. Celui qui a déjà connu 33 capes sous le maillot de l'Algérie sort d'une Coupe d'Afrique des nations décevante avec les Fennecs. Incapable d'être décisif lors de la CAN 2022, il n'a pu empêcher l'élimination de son équipe dès le premier tour.