"Payet n’est pas une légende de l’OM", estime Di Meco après le 100e but du Marseillais en Ligue 1

Alors que Dimitri Payet a inscrit son 100e but en Ligue 1 ce week-end dans la défaite de l’OM contre Ajaccio (1-2), Eric Di Meco a estimé, dans le Super Moscato Show sur RMC, que le Réunionnais ne peut pas s'asseoir pas à la table des légendes du club phocéen.

Les débats sur la place d’un joueur dans l’histoire de son club sont toujours très animés. Et celui autour de Dimitri Payet n’échappe pas à la règle. Ce lundi, deux jours après le 100e but de l’international français (38 sélections, huit buts) en Ligue 1 dans la défaite de l’OM contre Ajaccio (1-2), le Super Moscato Show s’est demandé si Payet était une légende du club phocéen.

"Tu sais ce que c'est l'histoire de ce club qui a 130 ans ?", a demandé Eric Di Meco à un auditeur qui assurait que le Réunionnais avait bel et bien ce statut de légende. "Ce sont des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot (Gunnar Anderson, ndlr), qui ont mis 44 buts sur une saison (Josip Skoblar), qui ont gagné des Ballons d'or (Jean-Pierre Papin)..."

Aucun trophée avec l'OM

"Comment tu peux dire que Payet, un joueur qui n’a rien gagné sous ton maillot et qui a mis la moitié des ses buts et de ses passes décisives à Nantes, Saint-Etienne et Lille, qu’il est une légende de l'OM ?", a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport, vainqueur de la Ligue des champions en 1993 sous le maillot marseillais.

À l’OM depuis 2013, avec une interruption d’un an et demi lors d’un passage à West Ham entre l’été 2015 et janvier 2017, Payet a disputé 308 matchs avec les couleurs phocéennes, pour un total de 75 buts et 84 passes décisives toutes compétitions confondues. Au cours de cette période, il n’a cependant remporté aucun titre, malgré une finale de Ligue Europa en 2018 contre l’Atlético de Madrid et aucune saison bouclée hors du top 5 en Ligue 1. Insuffisant, selon Di Meco, pour s'asseoir à la table des plus grands.