Plus de bling-bling au PSG? Kylian Mbappé répond à la sortie de Nasser Al-Khelaïfi

Plus tôt dans la semaine, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG avait annoncé la fin du bling-bling au sein du club parisien. Interrogé par BFMTV, Kylian Mbappé lui a répondu.

Nasser Al-Khelaïfi n'y était pas allé par quatre chemins lors de son interview au Parisien en début de semaine: "Ce qu’incarne Kylian Mbappé, je veux que ce soit ce qu’incarne le Paris Saint-Germain". Des mots qui sont allés droit au coeur de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, comme il l'a confié au micro de BFMTV.

"Bien sûr, ça me touche beaucoup surtout quand ça vient de mon président, admet l'attaquant français. Maintenant, c’est un message qui fait plaisir mais il y a eu un Paris Saint-Germain avant moi et il y en aura un après moi. Tout le monde sait l’ambition que j’ai de laisser ma trace dans ce club mais vraiment le Paris Saint-Germain a cette identité et moi je ne fais qu’apporter ma pierre à l’édifice."

Mbappé: "Quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling"

Même humilité affichée quand il s'est agit de réagir à la "punchline" de Nasser Al-Khelaïfi sur la fin du bling-bling à Paris: "Je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling mais j’ai toujours fait du football ma priorité, pour moi l’un ne peut pas aller sans l’autre. Après, je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé."

Reste maintenant à savoir qui entraînera cet effectif moins bling-bling. Ce devrait être un coach moins bling-bling lui aussi, et son officialisation pourrait arriver dans les prochains jours.