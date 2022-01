Podcast Scouting: Gharbi le magnifique (épisode 9)

Cette semaine, l'équipe du podcast RMC Scouting autour de Mathieu Bodmer se penche sur le cas du jeune Ismaël Gharbi, un des jeuens les plus prometteurs du centre de formatioon du PSG.

Il est l’un des seuls jeunes de la génération 2004 à s’entrainer avec le groupe pro du PSG. Ismaël Gharbi, 17 ans, est un des plus grands talents de la formation parisienne. Arrivé au club à 12 ans, le milieu offensif est un petit gabarit (1m73) mais qui compense par une très bonne technique, une qualité de passe au-dessus de la moyenne et un vrai instinct de buteur. L’équipe de Scouting, en compagnie de Saïd Aïgoun et Guillaume Serra, qui ont formé Ismaël Gharbi au PSG, vous présentent celui qui a porté à 3 reprises le maillot parisien avec le groupe professionnel.

