Première défaite pour l'OM de Tudor, lourdement battu par Norwich en match de préparation

Après avoir facilement battu Marignane Gignac mercredi, l'OM s'est incliné face à Norwich (0-3), pour son deuxième match amical samedi, à Fos-sur-Mer. Le premier revers pour le nouveau coach marseillais Igor Tudor.

Igor Tudor n'est déjà plus invaincu avec l'OM. Après avoir lancé son aventure marseillaise par une victoire tranquille face à Marignane Gignac (4-1) mercredi, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite face à Norwich (3-0) ce samedi à Fos-sur-Mer. Malgré quelques situations chaudes, les joueurs phocéens se sont faits surprendre à trois reprises par la formation anglaise, reléguée en Championship.

Le petit bijou de Sorensen

Sur la pelouse en mauvais état du stade Parsemain, le technicien croate avait pourtant aligné une équipe solide sur le papier, Caleta-Car, Amavi, Ünder et Gueye faisant leur entrée dans le onze de départ.

Mais malgré une domination, les Phocéens se font surprendre dès la 8e minute par une frappe aussi lointaine que sublime de Jacob Sorensen après une perte de balle de Pape Gueye (1-0). Tandis que Tim Krul, le gardien de Norwich, multiplie les parades, les Marseillais se montrent trop maladroits dans le dernier geste.

Les larmes du jeune Bilal Nadir

En deuxième période, Tudor procède à six changements. Mais les entrants (De la Fuente, Dieng, Peres, Mmadi, Lirola et Kolasinac) peinent eux aussi à se mettre en valeur, et l’OM encaisse un deuxième but, Jordan Hugill profitant des largesses de la défense pour faire le break de la tête (58e, 0-2).

Autre mauvaise nouvelle, la blessure du jeune Bilal Nadir (18 ans), sorti en pleurs du terrain. En fin de rencontre Hugill s'offre un doublé et sale l'addition pour l'OM (86e, 0-3). Prochain rendez-vous pour l’Olympique de Marseille, vendredi face à Middlesbrough.