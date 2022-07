OM: pourquoi Camoranesi quitte déjà son poste d'adjoint de Tudor

Intronisé à l'OM comme adjoint du nouvel entraîneur Igor Tudor, Mauro Camoranesi est finalement remplacé par Hari Vukas. Cela survient à peine une semaine après sa nomination. Mais cette rotation était envisagée, selon L'Équipe et La Provence.

Une semaine et puis s'en va. Mais ce n'est semble-t-il pas une surprise pour le club. Comme rapporté ce mardi, Mauro Camoranesi (45 ans) n'est plus l'adjoint d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. L'ancien milieu de terrain italien, qui avait déjà pris part à quelques séances d'entraînement, est remplacé par le Croate Hari Vukas. D'après L'Équipe et La Provence, il était prévu que la mission du champion du monde 2006 puisse s'arrêter aussi vite.

Même s'il avait présenté Mauro Camoranesi comme son "bras droit", Igor Tudor est manifestement arrivé à Marseille avec un staff provisoire. L'Italien, qu'il connaît de ses années de joueur à la Juventus, serait venu pour assurer un intérim, le temps que l'adjoint habituel du Croate soit disponible. "Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff", a déclaré l'Italien, selon des propos rapportés par le quotidien sportif.

Vukas venait de s'engager avec la fédération croate

Car Hari Vukas, avec qui Igor Tudor avait déjà travaillé à Hajduk Split, Galatasaray et Udinese, notamment, n'était pas immédiatement disponible. Il venait de s'engager pour diriger la sélection croate des moins de 17 ans. Ce n'est que lundi que sa fédération l'a libéré de son contrat pour lui permettre de rejoindre l'OM.

"Je remercie le président Kustic et la direction du HNS (la fédération, ndlr) pour leur compréhension et leur soutien dans cette décision. C'est un vrai honneur de participer au travail des sélections croates de jeunes, et ce n'était pas facile pour moi de prendre une telle décision. Mais j'avais une opportunité en club pour l'un des géants du football européen. C'est une opportunité unique dans la carrière d'un entraîneur", a déclaré Hari Vukas.

Quant à Mauro Camoranesi, sa carrière d'entraîneur principal va pouvoir reprendre. Sa dernière expérience remonte à la période septembre 2020/février 2021. Il était alors coach du NK Maribor. Avant cela, l'ex-cadre de la Juve a eu quatre autres expériences de la sorte, encore en Slovénie, mais aussi en Argentine et au Mexique.