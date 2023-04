PSG: à Barcelone pour quelques jours, Messi a dîné avec des anciens coéquipiers au Barça

Lionel Messi a profité des jours de repos accordés par le PSG pour rejoindre Barcelone. La presse catalane et espagnole le suit à la trace, dans l'espoir de trouver des indices sur une signature prochaine au Barça. L'Argentin a dîné la nuit dernière avec Jordi Alba et Sergio Busquets.

Les moindres faits et gestes de la Pulga sont scrutés de près ces dernières heures, alors que Lionel Messi est en ce moment à Barcelone. Le numéro 33 du PSG a décidé de mettre à profit les deux jours de repos accordés par son club pour rejoindre la Catalogne.

Lundi, le meilleur joueur du dernier Mondial avait été aperçu en train de faire du vélo autour de sa maison de Castelldefels, à une vingtaine de kilomètres au sud de Barcelone.

Réunion avec Alba et Busquets dans un restaurant gastronomique de Barcelone

Les médias espagnols sont en émoi alors qu'un retour de l'Argentin du côté du Barça est évoqué pour cet été, celui-ci étant en fin de contrat avec le club de la capitale en juin.

Si aucune rencontre entre le club blaugrana et Messi n'a eu lieu, le champion du monde 2022 a tout de même pris le temps de dîner lundi soir avec deux de ses anciens partenaires, Jordi Alba et Sergio Busquets. Accompagnés de leurs compagnes respectives, les trois hommes - ainsi que Pepe Costa, le confident de toujours du septuple Ballon d'or - se sont retrouvés au restaurant Enigma, un établissement gastronomique situé dans la cité catalane. Ils ont passé un peu plus de trois heures ensemble avant de se séparer, comme en témoignent les images de Jijantes.

Messi attendu à l'entraînement avec le PSG ce mardi

Plusieurs personnes attendaient le joueur pour prendre un selfie avec lui. Sorti à un peu plus d'une heure du matin de l'établissement, Lionel Messi est attendu ce mardi à 11 heures à Paris pour la reprise de l'entraînement avec le PSG.

Bien sûr, rien n'a filtré sur la nature des discussions entre la Pulga et ses anciens (futurs ?) coéquipiers. Le retour de l'Argentin serait, par ailleurs, l'une des conditions qui verrait Sergio Busquets prolonger son contrat d'une année supplémentaire au Barça, selon El Mundo Deportivo.

Ces derniers jours, le média catalan s'est fait l'écho des détails de l'opération pour faire signer "Leo". Le Barça travaillerait avec la Liga pour rentrer dans les clous du fair-play financier et lui permettre de rapatrier son idole. Un salaire de 25 millions d'euros bruts annuels est également évoqué pour le convaincre.