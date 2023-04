PSG: Messi s’offre une balade (presque) incognito à vélo près de Barcelone

Actuellement en Catalogne, où il profite des jours de repos accordés par le PSG, Lionel Messi est sorti faire un peu de vélo, ce lundi, près de sa maison située au sud de Barcelone. Sweat à capuche sur la tête, l’attaquant argentin s'est baladé en toute discrétion avec son VTT.

Difficile de le reconnaître dans ces conditions. Lionel Messi a opté pour un look discret et minimaliste à l’heure de s’offrir une balade en vélo, ce lundi en Catalogne. L’attaquant argentin profite actuellement des jours de repos accordés par le PSG pour se ressourcer dans sa maison de Castelldefels, à une vingtaine de kilomètres au sud de Barcelone. Le long de la côte, face à la mer des Baléares. C’est là qu’il a choisi de s’offrir une petite balade avec son VTT blanc et noir.

Une vidéo diffusée par "El Chiringuito" montre le champion du monde 2022 revenir de son excursion avec un sweat à capuche gris sur la tête, un pantalon noir et des baskets blanches. Le septuple Ballon d’or termine de grimper une rue en pente, avant de s’engouffrer rapidement dans sa propriété. Sous les yeux d’un fan lui tendant visiblement un maillot de l’Argentine.

Pas de rencontre prévue avec le Barça

Après la victoire du PSG à Angers, vendredi dernier en Ligue 1 (1-2), Leo Messi a débarqué en Espagne avec sa famille et de nombreux bagages, qui n’ont pas manqué d’alimenter les rumeurs sur son possible retour au Barça. En fin de contrat dans deux mois, le natif de Rosario n’a pas encore annoncé où il jouera la saison prochaine. De quoi enflammer les socios du club blaugrana, qui rêvent de le voir revenir, deux ans après son départ à Paris. Son nom est d’ailleurs régulièrement scandé au Camp Nou ces dernières semaines.

Mais selon Sport, la star de 35 ans n’aurait pas prévu de rencontrer les dirigeants du Barça durant son passage en Catalogne. Aucun rapprochement ne serait à l’ordre du jour, ce qui ne devrait pas empêcher Messi de revoir certains de ses anciens coéquipiers du club catalan, à titre amical, avant de regagner la France pour disputer la fin de saison. Avec le onzième titre de l’histoire du PSG en ligne de mire.