PSG-Ajaccio: Galtier regrette le manque de "maîtrise" d’Hakimi après son carton rouge

Au centre d’une échauffourée face à l’AC Ajaccio (5-0) samedi soir au Parc des Princes, le latéral droit du PSG Achraf Hakimi a été expulsé. Un carton rouge qui a fait réagir son entraîneur Christophe Galtier alors que le Marocain revenait d’une suspension.

Achraf Hakimi sur les nerfs. L’arrière droit du PSG prend de très mauvaises habitudes. Expulsé face à Lorient (1-3) il y a 15 jours, le Parisien de 24 ans qui revenait tout juste de suspension a à nouveau écopé d’un carton rouge, samedi contre l’AC Ajaccio (5-0). Au cœur d’une échauffourée, le Marocain a répondu à un coup de Thomas Mangani, lui aussi expulsé après vérification du VAR. Alors qu’Achraf Hakimi sera automatiquement suspendu pour le déplacement à Auxerre dimanche prochain en clôture de la 36eme journée de Ligue 1, Christophe Galtier regrette son manque de sang-froid.

"Il ne doit pas y avoir de réaction"

"Contre Lorient, c’était un geste engagé mais dans le jeu. Là, c’est une réaction suite à une petite échauffourée, a déclaré l’entraîneur du PSG après la nette victoire de son équipe face aux Corses. Ayant revu les images, je trouve que les cartons rouges sont sévères mais il doit y avoir plus de maîtrise dans un match où le score est acquis, où tout le monde prend du plaisir. Il ne doit pas y avoir de réaction, on ne doit pas donner la possibilité à l’arbitre de sanctionner de manière forte. En ayant revu les images, on (l'arbitre) aurait pu avoir un peu plus de discernement et calmer tout le monde avec un carton jaune", conclut Galtier.