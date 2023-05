PSG-Ajaccio: "C'est ça la France", la phrase d'Hakimi après son carton rouge, qui rappelle celle de Zlatan

Achraf Hakimi a écopé d'un carton rouge ce samedi, lors du carton du PSG contre Ajaccio (5-0) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Sur des images captées dans les couloirs, le latéral marocain lâche toute sa frustration dans une formule qui rappelle celle de Zlatan Ibrahimovic.

Le langage est moins grossier et le ton moins insultant. Mais la formule d'Achraf Hakimi rappelle forcément les mots de Zlatan Ibrahimovic huit ans plus tôt. Alors qu'il revenait d'une suspension purgée pour son carton rouge face à Lorient, le latéral marocain a de nouveau été exclu ce samedi soir, lors du gros carton du PSG face à Ajaccio (5-0), pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Il lui a été reproché d'avoir répliqué à Thomas Mangani lors d'une altercation entre les deux joueurs: le premier a frappé le bras du Parisien, qui a répondu par une sorte de gifle.

Sur des images captées dans les couloirs et diffusées après le match par Canal+ Foot, l'ancien joueur du Real Madrid apparaît très frustré au moment de rejoindre le vestiaire. Il lâche un "c'est ça la France" en regardant la caméra. Quelques instants plus tôt, Christophe Galtier et son staff réclamaient l'annulation du carton rouge après visionnage du VAR.

L'assistance vidéo n'a pas invalidé la décision de l'arbitre mais Thomas Mangani a lui aussi écopé d'un carton rouge après vérification des images.

Le "pays de merde" de Zlatan

La petite phrase d'Hakimi au sujet de la France rappellera les mots de Zlatan en 2015, après un déplacement du PSG à Bordeaux. Le Suédois, furieux de l'arbitrage de la rencontre, avait traité la France de "pays de merde". "Ça fait 15 ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde, avait-il lâché face aux caméras. Ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays."