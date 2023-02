PSG: Galtier se défend sur la gestion de Mbappé, après la blessure de l'attaquant

En conférence de presse à la veille de la réception samedi de Toulouse en Ligue 1, Christophe Galtier est revenu sur la blessure de Kylian Mbappé, survenue mercredi à Montpellier. L'entraîneur du PSG assure avoir pris les "précautions" nécessaires avec son joueur depuis son retour de Coupe du monde.

Kylian Mbappé loupera le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich le 14 février prochain. L’attaquant de 24 ans souffre d’une lésion à l’ischio-jambier gauche et sera éloigné des terrains durant près de trois semaines. Passé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur la gestion de son joueur.

"Les blessures font partie du métier"

Kylian Mbappé s'est blessé mercredi lors d'un déplacement à Montpellier. "Il sera absent a peu près trois semaines d'après les examens. Est-ce qu'il a trop joué? Est ce que c'était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs avec beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue générée automatiquement et des blessures, a comparé Galtier. J'ai, par philosophie, l'habitude de dire que les blessures font partie du métier."

L'absence de Kylian Mbappé est forcément un coup dur en vue de l'échéance européenne, d'autant que le buteur n'est pas le seul absent en cette période où les matchs s'enchaînent pratiquement tous les trois jours. Neymar loupera lui aussi la réception de Toulouse ce samedi (17h) en Ligue 1. "On est malheureux d'abord pour Kylian. Il est compétiteur et veut être présent tout le temps mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d'une saison et de la compétition, a ajouté Galtier en conférence de presse. Encore plus pour un club avec des internationaux qui sont sollicités tout le temps, aussi bien avec le club ou la sélection."

"On a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian"

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé a participé à 26 rencontres officielles avec le PSG, sans compter les neuf matchs avec les Bleus. "Est-ce que c'était évitable? Je pense qu'on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian, a continué Galtier. Je vous lis, je vous écoute et vous regarde. Le débat est fait sur 'est-ce qu'il aurait dû jouer de suite après la Coupe du monde?'. Derrière ces deux matchs, il a eu 12 ou 13 jours de récupération, il est revenu progressivement sur des matchs où il n'y avait pas une énorme intensité pour retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe."

"Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque", a conclu Galtier sur la blessure de Kylian Mbappé. Au classement après 21 journées, le PSG mène avec cinq points d'avance sur l'OM. L'affrontement entre les deux clubs lors des 8es de finale de Coupe de France le 8 février se fera ainsi sans le champion du monde 2018.