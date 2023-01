Pays de Cassel-PSG: Paris écrase le Petit Poucet avec un quintuplé historique de Mbappé, et rejoint l'OM en 8e

Le Paris Saint-Germain a tranquillement disposé du club amateur du Pays de Cassel (7-0) ce lundi lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Porté par un Kylian Mbappé auteur d'un quintuplé historique (son premier et le premier du club) et un Neymar buteur, le club francilien a décroché son billet pour un choc contre l'Olympique de Marseille au prochain tour.

Le rêve est fini. Devant près de 35.000 supporters et un stade Bollaert à guichets fermés, le club du Pays de Cassel n'a pas fait le poids face à un PSG très appliqué ce lundi. Tout juste revenus de leur tournée au Qatar et en Arabie saoudite, les Franciliens ont signé un match très sérieux pour facilement remporter leur seizième de finale de Coupe de France contre le club de Régional 1 (7-0).

Les amateurs du Pays de Cassel, eux, n'ont pas démérité pendant la première demi-heure avant de craquer en quelques minutes face aux accélérations des stars parisiennes.

>> Pays de Cassel-PSG (0-7)

La fusée Mbappé voit triple avant la mi-temps

Entré en jeu pour la fin de match lors de la défaite à Rennes en Ligue 1 (1-0), Kylian Mbappé a débuté son premier match officiel depuis le 1er janvier. Bien pris par la défense du Pays de Cassel pendant les premières minutes, le Français a d'abord semblé perdu dans le bloc du club nordiste.

Mais à l'image de son équipe, lorsqu'il a accéléré, cela a fait mal. Trouvé sur un centre en retrait de Nuno Mendes, l'attaquant français a ajuté le gardien Romain Samson sans contrôle. Bien aidé par la déviation d'un défenseur, Kylian Mbappé a ainsi marqué son premier but de l'année 2023 en compétition (1-0, 29e).

Dans la foulée, le buteur tricolore a servi Neymar dans la surface sur le but du break (2-0, 33e) avant de soigner d'y aller de son doublé. Lancé à la limite du hors-jeu sur un long ballon de Danilo Pereira, 'Kyks' a lobé le portier casselois en demi-volée (3-0, 35e).

Profitant des espaces laissés par la défense du club de R1, et d'une superbe passe à ras de terre de Vitinha, Kylian Mbappé a ensuite bouclé le premier acte avec un triplé sur amour de petit ballon piqué (4-0, 40e). En seulement onze minutes, l'attaquant de 24 ans a rappelé qu'il n'avait pas l'intention de laisser passer une chance d'améliorer ses stats.

Neymar nerveux mais buteur

Lui aussi buteur, au milieu du festival de Kylian Mbappé, Neymar a passé une soirée une soirée un peu plus compliquée que son partenaire du PSG. Si Christophe Galtier s'est montré rassurant au sujet de ses chevilles avant le coup d'envoi, le Brésilien a finalement eu une petite frayeur au genou droit droit. Pas aidé par l'état de la pelouse à Bollaert, le capitaine de la Seleçao s'est même arrêté en plein match pour aller se faire soigner sur le bord du terrain.

Finalement revenu, l'international auriverde (124 sélections) s'est ensuite illustré de tistre manière. Comme pour se venger d'un léger coup au visage reçu un peu tôt, Neymar a mis une sorte de raffût à un joueur du Pays de Cassel en protégant son ballon. Le fait d'échapper de peu à un carton jaune ne semble pas l'avoir calmé et quelques instants plus tard, le Brésilien a récidivé et a écopé d'un avertissement logique.

Dans ce début de match frustrant pour lui, Neymar a finalement marqué un but après un double une-deux avec Kylian Mbappé. Si le Brésilien a bien fini le travail, sa célébration grimaçe (celle qu'il fait habituellement) a poussé le public nordiste à le huer.

Premier quintuplé pour Mbappé, un duel OM-PSG à venir

Au retour des vestiaires, le rythme a été un peu moins soutenu et Kylian Mbappé a profité d'une erreur d'appréciation du gardien adverse pour s'offrir un quadruplé (5-0, 56e). Pas vraiment inspiré jusque-là, Carlos Soler a alourdi le score d'une joli talonnade après un petit numéro de dribble de Neymar (6-0, 64e).

Comme un symbole, Kylian Mbappé a clos la marque dans le dernier quart d'heure (7-0, 79e). En marquant le premier quintuplé de sa carrière, et le premier du PSG, le buteur s'est encore un rapproché du record d'Edinson Cavani (200 buts). Le Français n'est plus qu'à quatre longues du 'Matador' avec 196 pions.

Après une petite demi-heure pour se mettre en route, le PSG a finalement disposé du Pays de Cassel sans trembler ce lundi. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, Paris se rendra au Vélodrome au prochain tour pour un énorme choc contre l'OM.

A l'image du match de Ligue 1 entre les deux rivaux, près de dix jours avant le retour Bayern-PSG en Ligue des champions, cette opposition en coupe se tiendra, le 7 ou 8 février, soit une semaine avant le match aller entre les Franciliens et les Bavarois. On disait le PSG en manque de confiance avant cette rencontre face au Pays de Cassel, cette large victoire fera du bien au moral des joueurs parisiens.