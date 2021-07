PSG-Augsbourg en direct: une troisième rencontre amicale pour les Parisiens, sans les cadres

Bonjour à tous

Bonjour à tous et bienvenue sur le site RMC Sport pour suivre en direct commenté la rencontre amicale entre le PSG et Augsbourg, club de Bundesliga. Depuis le début de la saison, la formation parisienne se prépare sans de nombreux cadres, et jouent avec les jeunes. Les Parisiens avaient battu Orléans (4-0) et n'avait pas pu faire mieux que le nul face à Chambly (2-2).