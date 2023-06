PSG: Aurier dénonce les "injustices" entre les joueurs "africains" et "sud-américains" sous Laurent Blanc

Interrogé par LeChairman sur Youtube, l’ancien arrière droit du PSG, Serge Aurier, est revenu sur son passage au PSG sous les ordres de Laurent Blanc. Sept ans après l’affaire du Périscope, l’Ivoirien a à nouveau taclé son ancien coach, coupable selon lui d’avoir en certaines occasions favorisé les joueurs sud-américains par rapports aux internationaux africains.

La réconciliation n’est pas pour demain entre Serge Aurier et Laurent Blanc. Le premier a joué sous les ordres du second au PSG entre 2014 et 2016. Tout bascule au mois février 2016 lorsque l’arrière droit ivoirien se lâche sur son entraîneur qu’il traite notamment de "fiotte" dans une vidéo sur l’application Périscope. De cette période, le joueur de Nottingham Forest (30 ans) n’a rien oublié. Interrogé par LeChairman sur Youtube, il a à nouveau chargé l’actuel entraîneur de l’OL. Pour le latéral droit, les internationaux sud-américains de l’effectif parisien bénéficiaient d’un traitement de faveur par rapport aux internationaux africains aux retours des trêves internationales.

"Quand je pose la question, on me dit : 'C’est comme ça'"

"Il y a des situations que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas accepter, estime Aurier. Quand je vais jouer en Afrique, je prends mon avion, comme tout le monde. Arriver là-bas, je fais mon déplacement, je joue dans des terrains pas possibles. Je reviens. Ceux qui ont été en Amérique du Sud, on arrive en même temps, le même jour. Et moi je suis amené à ne pas me reposer et eux se reposent. Et quand je pose la question, on me dit : 'C’est comme ça.' Non c’est pas comme ça. Pourquoi c’est comme ça ? J’ai fait six heures d’avion, les autres huit ou neuf et on ne peut pas avoir le même repos ? Pourquoi ? Parce que moi c’est six heures et eux deux de plus ? Non ça ne se passe pas comme ça." Et Aurier de conclure : "Il y a eu beaucoup d’injustices comme ça."