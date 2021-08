PSG: Bodmer alignerait le salaire de Mbappé sur celui de Neymar

Lors de l'émission "Rothen s'enflamme" ce lundi sur RMC, Mathieu Bodmer, notre nouveau consultant, a estimé que les dirigeants du PSG devraient aligner le salaire de Kylian Mbappé sur celui de Neymar, pour tenter de le faire prolonger.

Nouveau consultant RMC, Mathieu Bodmer s'est positionné ce lundi pour que le PSG aligne le salaire de Kylian Mbappé sur celui de Neymar, pour convaincre l'attaquant français de prolonger. Mais pour l'instant, le champion du monde 2018 n'a pas étendu son bail avec le club de la capitale, alors qu'il expire en juin 2022.

Dans la nouvelle émission animée par Jérôme Rothe, "Rothen s'enflamme" (du lundi au vendredi de 18h à 20h), Mathieu Bodmer a milité pour que les dirigeants du PSG mettent tout en oeuvre afin de conserver Kylian Mbappé. "Par rapport à son évolution et au projet du projet du PSG, je pense qu'il est au bon endroit avec les Neymar et Messi. Nous ne sommes pas dans la négociation après... Mais si j'étais dirigeant du PSG, je l'alignerais sur le salaire de Neymar, a expliqué l'ancien milieu de terrain. Messi, c'est hors-catégorie et il vient d'arriver. Mais à un moment donné, tu dois partir avec tes deux têtes d'affiches qui sont Mbappé et Neymar. Neymar pour l'international, Mbappé pour la France et les États-Unis, parce que c'est là où est son marché aujourd'hui. Il vend énormément de maillots, il est plus jeune que Neymar et sera encore là après le Brésilien normalement."

"Les sifflets, je trouve que ce n'est pas normal"

Arrivé à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a bien grandi depuis son arrivée au sein du club de la capitale. La saison dernière, le Français a inscrit 42 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues. Mais Mbappé n'a pas encore pris position publiquement concernant son avenir. Pour la première au Parc des Princes face à Strasbourg cette saison, son nom a même été sifflé par de nombreux supporters à l'annonce des compositions d'équipe.

"Les sifflets au Parc des Princes, je trouve que ce n'est pas normal. Il a toujours mouillé le maillot, il a été bon, il a marqué beaucoup de buts. Même depuis le début de saison, il est plutôt bon malgré la situation actuelle sur son contrat. Cela doit être la tête de gondole du PSG, qui est un club français, assure Bodmer. C'est l'un des plus grands joueurs français aujourd'hui et il sera peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ce serait dommage de partir dans un autre club. Après, la rèflexion, c'est lui qui la détient".