PSG-Brest: Pochettino clarifie ses intentions avec le 3-5-2, utilisé en cours de match avec Ramos

Mauricio Pochettino a reconnu qu'avec un peu plus de travail et de temps pour le perfectionner dans son animation, le schéma de jeu en 3-5-2 était une vraie option pour le PSG, vainqueur de Brest (2-0) samedi. A confirmer lors du prochain match.

C’est un peu l’événement de la soirée, au-delà du résultat et du contenu, pour le PSG. Sergio Ramos a disputé ses toutes premières minutes au Parc des Princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Son entrée en jeu, saluée comme il se doit par un public très clairsemé, a coïncidé avec changement de schéma tactique, et le passage de son équipe en 3-5-2 pour les 25 dernières minutes du match face à Brest (2-0).

Pochettino: "La deuxième période peut nous aider pour avoir plus de confiance"

"C’était une bonne opportunité de tester ce schéma car Brest jouait avec deux attaquants. C’est bien de pouvoir travailler ce système à différents moments du match, voire de débuter une rencontre dans ce système, c’est une autre option que nous avons, a expliqué Poche au micro de Canal+. C’était aussi important pour Sergio de jouer au Parc des Princes."

Interrogé sur le sujet du schéma tactique et de son animation en conférence de presse, le technicien argentin a confirmé qu’un système à trois défenseurs centraux "pourrait être une option", même si cela nécessite encore "du temps et du travail", notamment pour "bien l’animer avec des pistons". En conférence de presse, Mauricio Pochettino a confirmé qu'il s'agissait d'une "option".

En attendant de savoir s’il compte installer ce schéma dans la durée, Mauricio Pochettino a apprécié la victoire de son équipe, qui a retrouvé de l’élan et regoûté aux joies du succès, qui plus est avec la manière. "Chaque match, chaque compétition est différente. Mais la deuxième période peut nous aider pour avoir plus de confiance", a relevé l'entraîneur.