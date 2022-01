PSG-Brest: une "connerie incroyable", Rothen dénonce les plaintes de Leonardo auprès de l’arbitre

La victoire du PSG face à Brest, samedi en Ligue 1 (2-0), a été marquée par le coup de gueule de Kylian Mbappé et la blessure de Georgino Wijnaldum. Deux incidents qui ont poussé Leonardo à aller se plaindre auprès des arbitres. Une attitude que ne valide pas Jérôme Rothen.

C’est l’une des images fortes du week-end en Ligue 1. Kylian Mbappé a perdu son sang-froid lors de la victoire du PSG face à Brest, samedi au Parc des Princes (2-0). Insulté par Hugo Magnetti, l’attaquant de 23 ans s’est chauffé avec son adversaire. Avant de protester vivement contre le carton jaune dont il a écopé. Dans la foulée, Georginio Wijnaldum s’est blessé à une cheville après avoir été plaqué par derrière par Lucien Agoumé (qui a reçu un avertissement pour sa faute).

Ces deux incidents ont poussé Leonardo à venir protester auprès des arbitres à la mi-temps. Une attitude qui n’a pas plu à Jérôme Rothen. "Ce qui est dommage, encore une fois, c’est l’image que donnent les dirigeants du Paris Saint-Germain, a regretté notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. La première fois que Leonardo est parti du club, c’est suite à une altercation avec un arbitre. Il était venu le bousculer à l’époque (après un match contre Valenciennes en 2013, ndlr)."

"Le PSG n’a pas besoin d’être protégé"

"Aujourd’hui, tu as l’impression qu’il se sert de ça pour montrer qu’il est là, qu’il défend les joueurs, que c’est lui le boss, poursuit Rothen. On n’a pas besoin de ça. Pour moi, c’est des conneries incroyables. En termes d’image, ce n’est pas bon. Le PSG n’a pas besoin de ça. Le PSG domine largement la Ligue 1 et écrase tout le monde. Tu n’as pas besoin d’écraser les arbitres."

L’ancien milieu de terrain parisien estime d’ailleurs que les contestations de Leonardo n’auront aucun impact sur les matchs de Ligue des champions, qui restent l’objectif prioritaire du club. "Le PSG n’a pas besoin d’être protégé, peste Rothen. Lors des matchs de Coupe d’Europe, on va attendre que le PSG soit protégé contre le Real Madrid? Non. Dans ces cas-là, mettez-vous dans le dur!"