PSG: pourquoi Mbappé a piqué une grosse colère contre Magnetti face à Brest

Buteur samedi soir lors de PSG-Brest en Ligue 1 (2-0), Kylian Mbappé a également été averti en première période pour une embrouille avec Hugo Magnetti, avant de faire savoir son mécontentement au corps arbitral. Explications.

Un coup de sang sur un terrain de football, ce n'est pas un événement exceptionnel. Mais quand il concerne Kylian Mbappé, il est forcément (très) commenté. Auteur de l'ouverture du score lors de PSG-Brest (2-0) samedi soir en Ligue 1, l'attaquant parisien s'est aussi illustré deux minutes après son but pour une embrouille avec Hugo Magnetti, qui lui a valu un carton jaune (34e). Une biscotte qui a attisé la colère du champion du monde: ce dernier s'est ensuite dirigé vers le quatrième arbitre, pour lui signifier de manière assez sèche qu'il ne comprenait pas cette sanction.

L'énervement de Kylian Mbappé est né des insultes (non-racistes) d'Hugo Magnetti à son encontre, après une faute de l'attaquant parisien. Qui est soutenu par le PSG sur ce "dossier".

Trois semaines d'absence pour Wijnaldum après la faute d'Agoumé ?

A la mi-temps du match, Leonardo est ainsi descendu voir l’arbitre dans les vestiaires pour lui dire qu'il ne comprenait pas le carton jaune envers Mbappé, et qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi le Brestois qui a commis la faute sur Wijnaldum juste avant la pause (Lucien Agoumé) n'avait pas été expulsé.

Une faute grossière et avec de vraies conséquences, puisque le Néerlandais, blessé sur le coup, a cédé sa place à Danilo Pereira dans la foulée. Le club craint une absence d’au moins trois semaines, qui reste à confirmer avec les examens.