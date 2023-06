PSG: bronca contre Messi et Galtier pour un sacre célébré dans une drôle d'ambiance

Le Parc des Princes a manifesté une animosité rare contre Christophe Galtier lors des célébrations du 11e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Lionel Messi n'a pas été épargné lui non plus tout au long de la soirée, comme on pouvait s'y attendre.

Un climat délétère régnait samedi soir au Parc des Princes, une ambiance morose que même les célébrations d’un 11e titre record ne sont pas parvenues à égayer, après la nouvelle défaite du PSG en Ligue 1, face à Clermont. Le déclenchement tardif de la musique, alors que les joueurs étaient attendus sur le podium, n’a pas permis de couvrir la bronca qui a escorté Christophe Galtier et son staff jusqu’à l’estrade.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas été le seul à subir le courroux des supporters du Paris Saint-Germain. Ces derniers ont fait en sorte de manifester bruyamment leur mécontentement, nourri tout au long d’une saison chaotique, à l’encontre de certains joueurs, spécialement pris pour cible. Ligne par ligne, les champions de France ont été appelés sur le podium. Si certains comme Kylian Mbappé ou Warren Zaïre-Emery ont été acclamés, d’autres comme Carlos Soler et Lionel Messi voire Hugo Ekitike ont été conspués.

L’Argentin a même eu droit à un traitement spécial, lui qui avait déjà été sifflé à plusieurs reprises avant le coup d’envoi, tandis que Neymar a été plutôt applaudi au moment de se présenter sur la pelouse pour soulever le trophée. L’attaquant brésilien avait enfilé sa tenue pour l’occasion. Tout sourire avec Christophe Galtier dans le tunnel menant à la pelouse, Neymar ne s’est pas attardé après la photo, filant en compagnie de Messi avant le tour d’honneur. A cet instant, Christophe Galtier était, lui, déjà parti s'isoler avant de répondre à la presse.

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale a officialisé les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, celui de Christophe Galtier devrait suivre. Selon nos informations, l’avenir de l’entraîneur parisien est scellé. Le coach français ne connaîtra pas une deuxième saison à Paris.