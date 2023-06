PSG: "On n'a pas pris de décisions sur le coach", Luis Campos répond aux rumeurs

Aux commandes du sportif à Paris, Luis Campos a affirmé que le sort de son entraîneur Christophe Galtier n'était pas encore scellé. Selon nos informations, on se dirige pourtant bel et bien vers la fin de la collaboration entre le coach et le PSG.

L’intersaison promet d’être agitée au Paris Saint-Germain. Le PSG a déjà lancé les grandes manœuvres avant le dernier match de la saison en Ligue 1, avec les départs annoncés de Sergio Ramos et surtout Lionel Messi, "deux monstres du foot qui ont marqué l’histoire de ce sport", a salué le directeur sportif du club de la capitale Luis Campos, au micro de Canal+.

Le grand chambardement devrait se poursuivre rapidement à Paris une fois que la saison sera officiellement terminée. Selon nos informations, Christophe Galtier sera le prochain à faire ses valises. L’ancien coach de Nice ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, son départ est acté depuis plusieurs jours, même si Luis Campos maintient qu'aucune décision n’a encore été prise, "ni sur le coach, ni sur les joueurs".

"Identifier les joueurs qui doivent partir"

"On a vécu trois jours compliqués à gérer sur le plan émotionnel (ndlr, en raison du grave accident de Sergio Rico), on ne prend pas de décisions dans l’émotion", a assuré le dirigeant. "On va faire un bilan de la saison, et pas seulement de l’entraîneur, de l’effectif également, identifier les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir", promet-t-il toutefois. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines pour remplacer Christophe Galtier, parmi lesquels figurent des entraîneurs prestigieux.

Dans cette short-list de coachs susceptibles de s’asseoir sur le banc du PSG, Luis Enrique côtoie une autre piste crédible, évaluée comme telle en tout cas par la direction du club, l’ancien milieu emblématique du Paris Saint-Germain Thiago Motta. Le mercato parisien sera essentiellement tourné cet été vers la refonte de son effectif, avec des recrues attendues dans toutes les lignes, notamment au milieu de terrain.

Là encore, plusieurs noms ont déjà circulé. L’un d’entre eux a même été annoncé proche du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Manuel Ugarte, le joueur du Sporting. Mais selon Record, ce dernier aurait préféré rejoindre Chelsea, sur le point d’activer la clause libératoire fixée par le Sporting, pour un montant de 60 millions d'euros. Le milieu de terrain de 22 ans était lié ces dernières semaines au PSG mais a choisi de jouer en Premier League. L'international uruguayen devrait toucher 3,5 millions d'euros par an du côté de Londres.