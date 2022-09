PSG: "C’est d’un très haut niveau", Soler impressionné par le projet du club parisien

Trois semaines après son arrivée, Carlos Soler savoure le fait de porter le maillot du PSG. Dans une interview accordée à Marca, le milieu de terrain de 25 ans, actuellement en équipe d’Espagne, donne son sentiment sur ses premiers pas à Paris.

Il n’a disputé que onze minutes sous ses nouvelles couleurs. Le temps d’entrer trois fois en fin de match. Mais il a déjà les yeux qui brillent. Un peu moins de trois semaines après son arrivée, Carlos Soler savoure son statut de joueur du PSG. L’ancien métronome de Valence a débarqué le dernier jour du mercato contre un chèque de 18 millions d’euros. Et il s’avoue impressionné par la découverte du club de la capitale.

"J'ai rencontré des gens extraordinaires, qui m'aident dans tous les domaines. Je suis très content, confie-t-il dans une interview accordée à Marca. Jouer au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c'est magnifique. J'ai fait mes débuts contre la Juventus (2-1, ndlr) et l'ambiance était super. Je suis arrivé dans un club immense, leader en Europe, qui aspire à tout gagner."

"Je suis venu me battre pour la Ligue des champions"

Actuellement en équipe d’Espagne, afin de préparer les matchs de Ligue des nations face à la Suisse (samedi à Saragosse) et le Portugal (mardi à Braga), Soler attend désormais de connaître sa première titularisation avec le PSG. En ayant bien conscience que le principal objectif de la saison est de briller sur la scène européenne.

"Je suis venu à Paris pour me battre pour la Ligue des champions, lance le joueur de la Roja (9 sélections, 1 but). Je suis nouveau ici et je ne sais pas si je dois appeler ça une obsession, mais le PSG est un club qui n'a toujours pas de Ligue des champions et c'est clair qu'il a les joueurs pour lutter. Le projet qui est mené est très bon, tant au niveau du staff technique que des joueurs et tout ce qui entoure le club. C'est d'un très haut niveau. Je comprends que les gens soient excités et veulent voir leur équipe gagner la Ligue des champions."

"Messi, Neymar et Mbappé sont des gens normaux"

Formé à Valence, Soler n’avait encore jamais connu un autre vestiaire que celui de sa ville natale. A Paris, il apprend à côtoyer des stars internationales, à l’image de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. "Oui, mes amis me demandent ce que ça fait, bien sûr, s’amuse celui qui a signé un contrat jusqu’en 2027. Au final, ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des gens normaux".