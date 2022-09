PSG: touché au mollet, Verratti a déclaré forfait avec l'Italie

Touché au mollet avec le PSG, face à Lyon (1-0), Marco Verratti ne sera pas en mesure de revêtir le maillot de l'Italie en Ligue des nations, a annoncé le sélectionneur Roberto Mancini.

Les craintes de Christophe Galtier étaient donc fondées. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’était montré plutôt "inquiet" après la rencontre face à Lyon (1-0), dimanche soir. Un match au cours duquel Marco Verratti avait dû céder sa place en seconde période en raison d’un coup reçu au mollet. Verratti devait effectuer des examens avant de rejoindre définitivement l'équipe d'Italie pour la trêve internationale.

Le milieu de terrain est fixé désormais, il ne sera pas en mesure d’honorer sa convocation en sélection. Roberto Mancini a acté son forfait ce lundi en marge du rassemblement des Azzurri à Coverciano. "Marco ne pouvait même pas marcher. Il a pris un coup et va rentrer chez lui", a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il serait probablement remplacé par Davide Frattesi (Sassuolo). Reste à savoir quelle sera la durée de son absence avec le Paris Saint-Germain.

Qui pour le remplacer au PSG

Sur une action près de la surface parisienne, au Groupama Stadium, Verratti a reçu un coup derrière la jambe de Dembélé. Le milieu de terrain a très tôt fait savoir à son staff qu’il souffrait, puis s'est tenu le genou. Il est finalement sorti en boitant et grimaçant, remplacé par Mukiele (63e). Titulaire à tous les matches depuis le début de la saison, Verratti a beaucoup joué, presque toujours en duo avec Vitinha, et avec Fabian Ruiz dimanche, même s’il avait pris l’habitude de sortir à l’heure de jeu ces derniers temps. Hier soir, ce fut contraint et forcé qu’il quitté ses partenaires prématurément.

Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain dont le jeu repose en partie sur sa capacité à créer et à récupérer des ballons (5 hier soir), sa faculté à se sortir de la pression avec le ballon pour donner de la continuité au jeu parisien. En son absence, le duo Vitinha-Ruiz devrait prendre le relais, au moins face à Nice (le 1er octobre), un match pour lequel Verratti sera de toute façon suspendu. Quant à l’Italie, elle devra faire sans lui pour les deux matches qui l’attendent en Ligue des nations, contre l’Angleterre (23 septembre à Milan) et la Hongrie (26 septembre à Budapest).