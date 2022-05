PSG: "C'est un choix du cœur", Totti valide la décision de Mbappé

Passé brièvement dans l'émission Rothen s'enflamme, qui se tenait ce mardi à Monaco en marge d'un match de charité, Francesco Totti a donné son avis sur le choix de Kylian Mbappé de prolonger à Paris. Courtisé par le Real Madrid lors de sa carrière de joueur, l'Italien avait choisi de rester à l'AS Roma. Il comprend donc "le choix du cœur" de Mbappé.

Entre grands joueurs déjà convoités par le Real Madrid, on se comprend. C'est en tout cas le message transmis par Francesco Totti lors de son passage mardi dans l'émission de RMC Rothen s'enflamme, délocalisée à Monaco. Présent dans la Principauté pour assister au World Stars Football Match - qui oppose d'anciennes gloires du football aux pilotes de Formule 1 qui participeront au Grand prix de Monaco dans quelques jours -, Totti s'est exprimé sur la décision de Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain.

"Je suis content parce que c'est un choix du cœur. Il a grandi avec Paris. Ce n'est pas facile de refuser le Real Madrid, je l'ai fait il y a vingt ans pour rester à Rome", a expliqué l'ancien numéro 10 italien, qui a pris sa retraite en 2017, après avoir disputé 783 matchs avec l'AS Roma.

"Les racines, c'est le plus important"

Courtisé par le Real au milieu des années 2000, alors qu'il était au sommet de son art, Totti avait donc fait le choix de rester à la Roma. Ce qui lui a fait dire que "Mbappé, même s'il est plus jeune, a pris la bonne décision. Les racines, c'est le plus important. Comme le joueur intelligent qu'il est, il a fait le choix de rester à Paris, et je pense que c'est le bon".

Totti, qui juge également que "Verratti est un très grand joueur", valide donc le choix de Mbappé de rester à Paris. Né à Bondy, en banlieue parisienne, l'international français (54 sélections, 26 buts) va poursuivre son aventure dans la capitale. Le message d'une légende comme Totti devrait lui satisfaire. De là à l'imiter et terminer sa carrière à Paris, il y a encore un monde.