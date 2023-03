PSG: Camara, entraîneur des U19, dresse le profil d’Ethan Mbappé

Invité du podcast Scouting de RMC; Zoumana Camara, entraineur des U19 du PSG, dresse le profil technique d’Ethan Mbappé (16 ans), petit frère de Kylian, dont il se distingue par des caractéristiques différentes qui n’incitent pas vraiment à la comparaison.

Souvent critiqué pour ses difficultés à conserver ses pépites, le PSG compte sur plusieurs jeunes à fort potentiel pour l’avenir. Derrière Warren Zaïre-Emery ou El Chadaille Bitshiabu, déjà habitués des A, un autre nom bien connu pourrait prochainement émerger: Ethan Mbappé (16 ans). Le jeune frère de Kylian, qui a signé un contrat aspirant de trois ans en 2021, a déjà côtoyé son frère avec les pros lors de plusieurs entraînements.

"Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère"

Il évolue plus fréquemment avec les U19 (notamment en Youth League) sous les ordres de l’entraîneur Zoumana Camara qui a détaillé le profil du milieu de terrain dans le podcast Scouting de RMC.

"C’est un très jeune joueur, qui continue à se développer, rappelle l’ancien défenseur international français (une sélection en 2001). Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, il joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe. Il a tendance à les faire au sol, alors que ce sont des ballons qui doivent parfois arriver au-dessus. Il a un bon volume de jeu. Il doit aussi gagner en agressivité positive, mais c’est aussi dû à son développement. Il n’a que 16 ans, il continue à grandir, il faut qu’il s’étoffe un peu, qu’il s’épaississe un peu."

‘Papus’ poursuit son développement en appelant à ne surtout pas comparer Ethan à son frère, qui affole chaque jour un peu plus le football mondial. Les deux n’évoluent pas au même poste et n’ont pas les mêmes caractéristiques. Ce que l’ancien Stéphanois voit comme une aubaine pour Ethan, qui souffrira moins des jugements sous l’ombre écrasante du recordman de buts avec le PSG.

"Il a un bon état d’esprit et ce n’est pas facile par rapport au contexte, conclut Camara. C’est une évidence, je lui dis, il le sait, il doit tracer son propre chemin. Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible, il trace son chemin au milieu de terrain, c’est bien pour lui."