PSG: les réseaux sociaux s'amusent du regard d'Ethan Mbappé lors de l'accueil triomphal de Messi

Sur une vidéo publiée ce mercredi sur le compte Twitter du PSG, montrant la haie d'honneur réservée au champion du monde Lionel Messi par ses partenaires et le staff parisien, des internautes se sont amusés à mettre en avant la réaction du frère de Kylian Mbappé, Ethan. Une capture d'écran qui s'est vite répandue sur les réseaux sociaux, avec des légendes plus drôles les unes que les autres.

L'accueil triomphal réservé à Lionel Messi par tous les joueurs et le staff du PSG serait presque en passe d'être relégué au second plan. Depuis quelques heures, c'est en effet un extrait de la vidéo de la haie d'honneur réservée au champion du monde argentin ce mercredi matin qui se répand comme une traînée de poudre.

Les réseaux sociaux s'amusent d'un supposé regard noir d'Ethan Mbappé envers Messi

Alors que le monde entier aurait aimé scruter la réaction du meilleur buteur du dernier Mondial, Kylian Mbappé, face au meilleur joueur et vainqueur de la compétition, les regards se sont détournés vers quelqu'un d'autre : le frère du numéro 7 du PSG. En effet, depuis plusieurs semaines, Ethan Mbappé s'entraîne avec le groupe professionnel. Et ce dernier était présent au centre d'entraînement ce mercredi lors de l'hommage au septuple Ballon d'or.

Dans la vidéo partagée sur Twitter par le compte officiel du PSG, on l'aperçoit donc en train d'applaudir le capitaine de l'Albiceleste, comme tout le monde autour de lui. Mais plusieurs esprits taquins sur les réseaux n'ont pas manqué de zoomer sur le visage du petit frère du champion du monde 2018, âgé de 16 ans. Et celui-ci, une fois l'image figée, rappelle celui de son frère, dépité place de la Concorde. Suffisant pour enflammer la Toile, rentrer dans les trendings topics de Twitter et donner des arrières-pensées au cadet des Mbappé qu'il n'a probablement pas.

Des détournements à foison pour illustrer "l'envie de revanche" du cadet des Mbappé

Quand certains mettaient en avant le contraste entre la célébration d'Ethan Mbappé sur le troisième but de son frère en finale du Mondial et son regard ce mercredi matin, d'autres, plus inspirés, puisaient dans toute une bibliothèque de mèmes et de gifs pour qualifier l'envie de revanche du cadet, à l'image d'Anakin Skywalker contre Obi-Wan Kenobi dans Star Wars.

Ces montages n'ont pas manqué d'être repris par la presse étrangère, non sans prêter des intentions au jeune Mbappé qu'il n'avait probablement pas, au regard de la vidéo. Il n'en reste pas moins que le retour à l'entraînement de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 (13 réalisations), actuellement en vacances à New-York avec son ami Achraf Hakimi, sera lui aussi surveillé de près.