PSG: comment Kalimuendo a redistribué les cartes en attaque

Le Paris Saint-Germain s’est imposé facilement ce lundi contre le Gamba Osaka (6-2) lors du dernier match de sa tournée estivale au Japon. Un séjour dans l’archipel pendant lequel Arnaud Kalimuendo aura brillé. De quoi relancer les tractations sur son avenir au PSG.

Deux buts en trois matchs. Voici le bilan affiché par Arnaud Kalimuendo à l’issue de la tournée d’été du Paris Saint-Germain au Japon. Revenu d’un prêt réussi à Lens (32 matches pour 12 buts) pendant deux saisons, l’attaquant pouvait s’attendre à être placé sur la liste des départs, alors que Leeds ou encore l'Ajax Amsterdam auraient déjà pris des renseignements sur lui.

Mais en coulisses, Christophe Galtier compte déjà sur le natif de Suresnes. Un attachement à sa bonne humeur, mais aussi son implication sur le terrain avec son dynamisme dans le jeu et sa capacité à toujours prendre la profondeur. Un message passé publiquement samedi dernier en conférence de presse par l’entraîneur parisien. "Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club", a déclaré l’ancien coach des Aiglons.

La possibilité d'un départ

Comme expliqué par Canal Supporters, Galtier a aussi échangé avec son numéro 29 après le match contre le Kawasaki Frontale (2-0) pour le féliciter. Mais aussi pour le récompenser, en lui annonçant qu’il aurait plus de temps de jeu sur la fin du séjour japonais.

Devenir une vraie doublure en attaque. Telle est l’ambition affichée par le joueur de 20 ans. Très attaché à son club formateur, sa priorité aujourd’hui est de continuer à s’imposer dans ce groupe. Mais si une autre équipe lui promet une place de titulaire indiscutable, alors il pourrait envisager de partir. Reste à savoir aussi si le club parisien recrutera ou non un attaquant plus expérimenté, d’ici la clôture du marché des transferts. Un profil différent, pouvant peser dans le jeu aérien, pour offrir une autre solution à Christophe Galtier.

Si c’est le cas, la possibilité d’un départ pourrait être étudiée vers un club qui lui offre une place prépondérante. Mais le PSG souhaite garder la main sur son jeune talent, en envisageant un nouveau prêt. Si aucune recrue offensive n’arrive, Kalimuendo conservera une place de choix dans l’effectif parisien. En attendant, le principal intéressé poursuit son ascension fulgurante, comme si de rien n’était.