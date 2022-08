PSG: comment Neymar enchante un début de saison rêvé

Monstrueux depuis la reprise, Neymar a encore répondu présent face à Lille (7-1), avec à la clé deux buts et trois passes décisives pour couronner une prestation éblouissante.

Le plan se déroule (pour l’instant) sans accroc. Outre la volonté de remodeler l’effectif, l’attelage Campos-Galtier s’était donné pour principal objectif de remettre de l’ordre et de la cohésion dans la maison Rouge et Bleue, de transformer une addition de joueurs talentueux en une machine implacable. Au lendemain de la démonstration du PSG à Lille (7-1), il est justement question de la notion d'équipe dans la presse hexagonale. Sans oublier toutes les précautions de rigueur qui s’imposent avec le Paris Saint-Germain, on peut présumer sans trop s'avancer que le pari est donc en passe d’être réussi.

C’est une constante depuis le début de la saison, et chaque semaine qui passe montre que des progrès sont effectués dans ce domaine. Le PSG dégage une impressionnante force collective. Dimanche, le club de la capitale a encore offert un récital face aux Dogues, claquant sept nouveaux buts pour un total de 17 réalisations depuis le coup d’envoi de la saison en Ligue 1, 22 toutes compétitions confondues. Un PSG qui donne le sentiment de prendre son pied en donnant du plaisir, généreux et créatif, à l’image de Neymar, symbole de ce renouveau. Le Brésilien affole les compteurs à trois mois de la Coupe du monde.

Une revanche à prendre?

Avec sept buts et six passes décisives en seulement quatre matches officiels, Trophée des champions inclus, cinq et six en Ligue 1, le "Ney" est directement impliqué sur plus de la moitié des buts de son équipe (11/17). Une complicité naissante avec Mbappé - après l’épisode du "penaltygate", seule ombre au tableau -, une relation technique éblouissante avec Messi, des gestes fabuleux: dans la continuité de la préparation estivale et du Trophée des champions, l’artiste confirme son éblouissant début de saison. Neymar a-t-il été piqué dans son orgueil en apprenant que le club envisageait de le vendre ?

Sans vraiment le vouloir, ou peut-être à dessein, les dirigeants parisiens n’ont-ils pas réveillé le génie qui sommeillait en lui, et que le Brésilien n’avait que trop ponctuellement fait jaillir depuis son arrivée au PSG? Rarement il n’a semblé aussi concerné et dévoué au club, comme s’il se sentait investi d’une mission à l’amorce de la deuxième partie de sa carrière, lui qui a fêté ses 30 ans en février de cette année. "Les joueurs ont peut-être aussi une petite revanche à prendre sur la saison dernière", glissait Christophe Galtier dimanche soir en conférence de presse. Pour Neymar, il s’agirait plutôt d’une revanche personnelle, tant il a été vilipendé par la critique, parfois à tort, le plus souvent à raison sans doute.

Une attitude irréprochable

Les supporters parisiens n’auront pas oublié que la star auriverde a longtemps traîné son spleen dans la capitale. Ni qu'il a manqué la plupart des grands rendez-vous du club, à l’exception peut-être du Final 8 de la C1, en 2020, jouant parfois à peine plus de la moitié des matches du PSG. Mais depuis qu’il est revenu au centre d'entraînement cet été, Neymar est tout simplement irréprochable.

"Il est très heureux, confirmait l’Italien Marco Verratti, saluant le doublé de son coéquipier face à Montpellier. Ney, il fait de très bons entraînements. Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça." Le match face à Lille a confirmé cette tendance. De retour au top sur le plan athlétique, Neymar commence à toucher du doigt cette constance qu’il n’a jamais eue à Paris.

Placé haut sur le terrain, non loin de son compère Lionel Messi, Neymar profite de son replacement et de l’animation du 3-4-1-2 telle que l’a voulue Christophe Galtier pour rayonner aux avants-postes (83 ballons touchés, record du match, à Lille) et faire apprécier la justesse de ses passes et de ses déplacements, son sens du jeu. Le retour au premier plan du n°10 brésilien doit autant à lui-même, et à sa volonté de simplifier son jeu sans sacrifier le spectacle sur l’autel de l’efficacité, qu’à ceux qui l’entourent.

Talentueux et généreux

Débarrassé d’un certain nombre de responsabilités sur le terrain dans l’animation du jeu parisien, Neymar peut se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux et donner la pleine mesure de son talent hors-normes. Efficace face au but et altruiste avec ses partenaires, qu’il régale de ses sucreries, Neymar s’illustre aussi par une générosité qu’on lui connaissait dans le replacement et la compensation à la perte du ballon. A la différence près que, l’équipe étant mieux organisée que dans un passé récent, ses efforts ne sont pas vains.

Des trois offensifs, Neymar est certainement celui qui fournit le plus d’efforts et de façon constante sur le plan défensif, que ce soit dans le replacement, les compensations à la perte du ballon, le pressing haut du premier rideau pour gêner la relance adverse. On l’a même vu couvrir des montées de Nuno Mendes avec à-propos dans le couloir gauche. La rapidité avec laquelle Neymar a évacué l'épisode du penaltygate, alors que tous les projecteurs étaient braqués sur lui et Kylian Mbappé, prouve que le Brésilien est focalisé sur l'essentiel. Finies les distractions. Au PSG d'en profiter pour écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire du club.