Lille-PSG: nouvelle démonstration XXL pour Paris, Mbappé signe un triplé après les polémiques

Le PSG se montre à nouveau intraitable. En déplacement sur le terrain du LOSC, les champions de France atomisent les Nordistes (7-1) et confirment leur écrasante domination sur ce début de saison. Neymar, Messi et Mbappé, buteur après neuf secondes de jeu et auteur d'un triplé, ont encore été brillants.

À Paris, les polémiques restent au vestiaire. Large vainqueur de Clermont (5-0) et de Montpellier (5-2) après avoir écrasé Nantes dans le Trophée des champions (4-0), le PSG poursuit sur sa lancée en humiliant le LOSC dans le duel des deux derniers champions de France (7-1). Mbappé et Neymar se sont notamment offert un doublé, faisant oublier le 'penaltygate'.

Neuf secondes. C’est le temps qu’il faut à Kylian Mbappé pour mettre son équipe sur la bonne voie et annoncer ce que réserve Galtier à son ancienne équipe. Sur le coup d’envoi, le ballon est rapidement donné à Messi dans le rond central, qui cherche immédiatement la profondeur, sans même lever les yeux. Il revient jusqu’à l’attaquant français, parti à la limite du hors-jeu, qui devance la sortie du gardien lillois pour placer un lob gagnant (1ère). Le PSG est déjà en tête à la faveur de cette superbe combinaison, sans doute travaillée à l’entraînement.

Le PSG premier à marquer au moins trois fois lors de six matchs de rang à l'extérieur

Avec son armada et son traditionnel 3-4-2-1, Paris passe rapidement proche du deuxième but par l’intermédiaire de Neymar qui écrase totalement sa reprise (8e), de Messi qui est finalement signalé hors-jeu (17e), ou bien de Mbappé qui manque le doublé et le cadre après avoir pourtant éliminé Jardim (25e). En face, le LOSC se crée plusieurs situations intéressantes malgré l’absence embarrassante de Bayo, mais recule peu à peu face aux assauts parisiens.

Le salut vient finalement du sextuple Ballon d’or, coupant un centre au sol de Mendes d’une reprise du droit tout en toucher qui vient se loger dans le petit filet, pour son troisième but de la saison (28e). Marquinhos a ensuite une balle de 3-0 au bout du crâne mais sa tentative passe juste à côté du poteau après un bon centre de Messi, décidément remuant en début de match (31e).

Lille réagit encore, mais David se heurte deux fois de suite à Donnarumma (36e, 37e). Les Dogues viennent alors de laisser passer leur chance, puisque Hakimi, servi par Neymar, clôt le suspense avant la pause, d’un tir croisé en angle fermé (39e). Le PSG devient à cet instant la première équipe de Ligue 1 à marquer au moins trois buts lors de six déplacements de suite. Ce n’est pas tout dans ce premier acte, puisque le dernier passeur décisif se transforme en buteur quelques instants plus tard, en force et en pleine surface (42e).

Neymar et Mbappé régalent

Kimpembe sauve le PSG dans le temps additionnel et permet à son équipe de regagner les vestiaires avec un impressionnant score de 4-0 en sa faveur. Le Brésilien s’offre un doublé et une nouvelle manita à son équipe dès la reprise, sur un service d’Hakimi où Mbappé lui laisse le ballon (52e). Paris bat alors un nouveau record, marquant au moins cinq buts lors de ses quatre derniers matchs de championnats, une première depuis le grand Stade de Reims (1952-1953).

Lille sauve l’honneur dans la foulée grâce à Bamba, qui s’y prend à deux reprises pour tromper un bon Donnarumma (54e). La dernière demi-heure de jeu est alors une promenade pour les Parisiens, qui se heurtent à Jardim par le biais Messi puis Marquinhos sur le corner suivant (57e). Le sixième but est encore l’œuvre de Mbappé, parfaitement trouvé par Neymar dans la surface (65e), tout comme le septième, intervenu au terme d'un nouveau ballon dans la profondeur (87e). Comme pour boucler la boucle.

Paris caracole déjà en tête de championnat

Le stade Pierre-Mauroy a tout de même pu se manifester une seconde fois en deuxième période, au moment de l’entrée en jeu de l’ancien Dogue Renato Sanches. Pendant que son équipe déroulait, la recrue parisienne a remplacé Verratti, qui fêtait à Lille une 250e en Ligue 1 assez tranquille.

"Il n'y a pas beaucoup à dire, plus à faire et à travailler, soupire Fonte au micro de Prime Video. Il y a trop d'erreurs individuelles. Contre Paris on ne peut pas faire des cadeaux. Paris est une grande équipe, mais on peut faire beaucoup mieux".

Au terme de ce nouveau festival, le PSG conserve les commandes du championnat avec 12 points pris en trois matchs et une différence de buts de... +14. L'AS Monaco, en difficulté en ce début de saison, est prévenue, avant son déplacement au Parc des Princes dimanche prochain. De son côté, le LOSC n'est que 12e avec 4 points et va devoir rapidement passer à autre chose.