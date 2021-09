PSG en direct: Mbappé, Icardi et Kimpembe à l'entraînement

Au total, 19 joueurs de champ et quatre gardiens étaient présents à l'entraînement du PSG, ce vendredi matin. Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes (retour de sélection) étaient absents. Idem pour Sergio Ramos et Marco Verratti, à l'infirmerie. Layvin Kurzawa manquait aussi à l'appel tout comme Keylor Navas, qui a joué avec le Costa Rica cette semaine. Juan Bernat s'est entraîné à l’écart.

Kylian Mbappé s’est lui entraîné normalement avec l'ensemble du groupe durant les 15 minutes ouvertes à la presse. Marquinhos s'est présenté avec un strappe à la cheville droite. Néanmoins pas de gêne apparente.