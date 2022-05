PSG en direct: Pochettino espère que Mbappé n'annoncera rien aux Trophées UNFP

"En Coupe de France, on a perdu aux pénalties, on dit souvent que c'est une loterie et on a eu la malchance de ne pas passer. On a eu aussi des compromis à faire avec des joueurs internationaux. Concernant la Ligue des champions, qui est toujours l'objectif du club, je crois que quand on voit les trois dernièrs éliminations en huitièmes, en quarts et en demi-finales, le club le plus proche d'éliminer le Real Madrid, c'était nous. On a eu une mauvaise période qui ne nous a pas permis de continuer dans la compétition. On a été tout près mais ça nous a échappé. Mais le plus important est de continuer à essayer et de revenir. Le plus important ce n'est pas d'échouer, c'est de continuer à essayer. Après l'élimination, on a eu un match compliqué mais ensuite on a su gagner le championnat. Il faut aussi le souligner."