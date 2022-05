PSG: les Parisiens mobilisés autour de Gueye pour la bonne cause

L’association "For Hope", cofondée il y a un an par Idrissa Gueye, va organiser ce jeudi soir un gala afin de lever des fonds. L’objectif? Financer des programmes d’aides à destination d’enfants africains atteints du VIH et du cancer. Une vente aux enchères est prévue en présence de tous les joueurs du PSG.

Une soirée pour la bonne cause. Les joueurs du PSG vont participer ce jeudi à un gala organisé par l’association "For Hope". Cofondée il y a un an par Idrissa Gueye, cette structure caritative mène des actions en France et au Sénégal autour de l’éducation, la santé, l’environnement et l’alimentation. Une vente aux enchères va permettre de lever des fonds afin de financer des programmes d’aides à destination d’enfants africains atteints du VIH et du cancer.

De nombreux lots seront proposés, parmi lesquels des maillots dédicacés de Lionel Messi, Marco Verratti ou Keylor Navas, mais aussi celui de Karim Benzema, des crampons portés par Sadio Mané ou les lunettes iconiques de Maître Gims. Le rappeur parisien sera d’ailleurs présent, tout comme son frère Dadju, l’influenceur Khaby Lame ou l’artiste Boubou Dieng.

Mbappé et les stars du PSG au soutien

Les organisateurs espèrent récolter près de 2 millions d’euros durant la soirée. Sur le compte Instagram de l’association, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou Presnel Kimpembe ont posté des messages de soutien pour faire la promotion de l'événement. Tout comme Diane Leyre, Miss France 2022.

Portée par près de 70 bénévoles, dont Pauline, la femme d’Idrissa Gueye, "For Hope" revendique à ce jour plus d’une trentaine de missions effectuées entre Paris et Dakar. De la distribution de repas, aux campagnes en de dons du sang, en passant par la collecte de matériel médical ou de livres.