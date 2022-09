PSG: "Être plus tueurs", Galtier pointe le manque d’efficacité des Parisiens

Au cours d’une interview accordée à PSG TV, Christophe Galtier a estimé que ses joueurs n’avaient pas été assez tranchants dans le dernier geste lors des dernières sorties du club de la capitale.

Après près de deux mois de compétition officielle, le PSG est toujours invaincu, seul leader en Ligue 1 et auteur d’un sans-faute en Ligue des champions. Mais, comme l’a souligné Christophe Galtier devant les caméras du club de la capitale, tout n’a pas été parfait depuis le début de la saison. Au cours d’un entretien accordé à PSG TV, le technicien parisien a en effet pointé le manque d'efficacité offensive de ses hommes lors des dernières rencontres.

Galtier: "On crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matchs"

"On cherche tout le temps à créer des situations à l’entraînement, à chercher la faille chez les adversaires, à renforcer nos points forts, à insister sur les relations techniques et les connexions entre les uns et les autres, a d’abord détaillé Galtier, interrogé sur la nature de son travail quotidien à l’entraînement. On essaye de limiter les erreurs qu’on a pu faire en début de saison pour donner moins de chances à l’adversaire de croire que c’est possible. J’insiste beaucoup sur la manière dont on doit attaquer, la manière d’être plus tueurs, car on crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matchs."

Avec 17 buts inscrits lors des trois premières journées de Ligue 1 (5-0 à Clermont, 5-2 contre Montpellier puis 7-1 à Lille), les Parisiens avaient démarré la saison pied au plancher offensivement. Mais, sur les dernières sorties, l’attaque de feu du PSG s’est quelque peu calmée. Contre Brest (1-0, 7e journée) puis à Lyon (1-0 8e), Paris s’est par exemple à chaque fois imposé sur la plus petite des marges. Et, visiblement, ça n'a pas plu à Galtier.