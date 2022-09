PSG: Messi encense Neymar et Mbappé

Au cours d’une interview accordée à la chaîne de télévision américaine TUDN, Lionel Messi s’est montré extrêmement élogieux envers Neymar et Kylian Mbappé, ses deux coéquipiers au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi s’est montré plus loquace que Neymar quelques heures avant lui. Alors que le Brésilien a refusé de répondre à une question sur Kylian Mbappé après une victoire avec la Seleçao samedi, la Pulga, interrogée par la chaîne de télévision américaine TUDN ce dimanche, s’est livré sur ses deux coéquipiers sur le front de l’attaque parisienne .

"Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en un contre un, qui va dans l'espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts, a d’abord encensé l’ancien Barcelonais C'est un joueur complet et il l'a prouvé pendant des années, et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs."

Messi: "Avec Ney, on se connaît par coeur"

Impressionné par le champion du monde français, Messi est tout autant élogieux envers Neymar, qu’il a côtoyé au Barça entre 2013 et 2017. "Avec Ney on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone, j'aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a retrouvés à Paris, on est heureux d'être ensemble, j'adore jouer avec lui.”

Bavard sur la sélection brésilienne samedi soir en zone mixte après le succès de la Seleçao contre le Ghana au Havre (3-0), Neymar l’avait beaucoup moins été sur Kylian Mbappé. Interrogé sur sa relation avec l’attaquant français, il avait soupiré et répondu "Kylian ? Non", avant de s’éclipser. Une attitude qui avait interpellé alors que les deux stars du PSG ont connu des moments tendus, notamment en début de saison après le penaltygate. Avec Messi, en revanche, aucun risque de polémique.