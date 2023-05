PSG: Fabian Ruiz loue la bonne ambiance dans l’équipe

Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG, assure que l’ambiance est bonne au sein de l’équipe malgré la dernière semaine mouvementée au club avec la suspension prononcée contre Lionel Messi.

Le PSG a fait un pas de plus vers le onzième titre de son histoire en s’imposant sur le terrain de Troyes (1-3) dimanche. Ce succès a conclu une semaine agitée en coulisses avec la suspension de Lionel Messi pour deux semaines. Auteur du dernier but de son équipe, Fabian Ruiz savoure la production collective.

"On s'entraîne bien, avec intensité comme on l'a montré ce soir"

"Nous savions que ce serait un match difficile, que nous devions gagner, a rappelé le milieu de terrain espagnol, arrivé l’été dernier à Paris en provenance de Naples. Les trois points étaient très importants pour s'approcher de notre objectif. Je suis très content de mon match mais surtout de celui de l'équipe."

A quatre journées de la fin, le PSG, leader, compte désormais six points d’avance sur son dauphin, Lens. Un matelas encore insuffisant pour dire que le championnat est plié, selon Ruiz. "Non, il n'y a toujours rien de fait, mathématiquement rien n'est fait, a-t-il répété. Nous avons encore des matches et des points à aller chercher, chaque match nous rapproche de l'objectif. Nous devons continuer à avancer pour réaliser notre objectif le plus tôt possible."

Il compte pour cela sur la cohésion de l’équipe, dont il loue la bonne ambiance malgré les derniers jours agités par l’affaire Messi. "Je crois que l'ambiance est bonne au sein de l'équipe, a-t-il conclu. On s'entraîne bien, avec intensité comme on l'a montré ce soir."