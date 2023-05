Troyes-PSG: après une semaine agitée, Paris renoue avec le succès et reprend son avance sur Lens

Vainqueur de l'Estac (3-1) ce dimanche à Troyes, le Paris Saint-Germain possède six points d'avance sur le Racing Club de Lens, son dauphin, en tête du championnat de France.

Le leader n’a pas tremblé outre-mesure, malgré la réduction de l'écart tardive de l'Estac (83e), sur un oubli de la défense parisienne. Sans forcer, le Paris Saint-Germain a dominé (3-1) Troyes, 19e de Ligue 1, au stade de l’Aube, dimanche soir. Le champion de France en titre a repris ses aises au classement et possède six points d’avance sur son plus proche poursuivant, le Racing Club de Lens, à l’issue de la 34e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille est troisième, à huit longueurs du Paris Saint-Germain.

Le PSG est plus que jamais en route vers le onzième titre de son histoire, un record qu’il serait seul à détenir. Malmenés par Lorient au Parc des Princes dimanche dernier, le PSG n’a jamais été bousculé de la sorte par l’Estac, même si Gianluigi Donnarumma a été mis à contribution à une ou deux reprises.

Ekitike se montre, Zaïre-Emery confirme

Dans l’ensemble, le Paris Saint-Germain a joué dans un fauteuil, monopolisant le ballon face à la passivité des joueurs champenois. Une docilité dont Kylian Mbappé a profité pour conclure facilement de la tête sur un centre de Vitinha détourné sur la transversale de Gallon. Attentif sur une superbe ouverture de Verratti, le gardien troyen n’a pas été en réussite à l’heure de jeu, quand Vitinha s’est trouvé à l’affût pour reprendre instantanément le ballon qu’il avait d’abord repoussé.

Entre-temps, le Paris Saint-Germain s’était procuré une multitude d’occasions (21e, 22e, 27e, 28e), obligeant Gallon à sortir le grand jeu tandis que ses partenaires regardaient Paris jouer.

En l’absence de Lionel Messi, Marco Verratti a régalé ses partenaires, et même tenté deux frappes, c’est dire si Paris a outrageusement dominé cette rencontre. A un poste qui n’est pourtant pas le sien, le jeune Warren Zaïre-Emery est encore sorti du lot. Une fois n’est pas coutume, le Titi a justifié la confiance qui lui est accordée cette saison, affichant une complète décontraction sur son côté droit.

De retour dans le onze de départ, ce qui ne lui était plus arrivé depuis une éternité, Hugo Ekitike a réalisé un bon match, sans parvenir à valider ses progrès avec un but ou une passe décisive. Tout le contraire de Fabian Ruiz, récompensé de ses efforts avec un superbe but (86e), lui qui avait été proche de marquer à deux reprises en première période.

Avec ce succès, Paris a peut-être fait le plus dur concernant la conquête du titre en Ligue 1. Samedi prochain, le leader parisien accueillera Ajaccio, 18e, au Parc des Princes, et se déplacera ensuite sur le terrain d’Auxerre (16e). Le Paris Saint-Germain pourrait faire un pas de géant vers le sacre à l’issue de ces deux matches s’il fait le plein et que ces poursuivants égarent des points. Six points lors des deux prochaines journées pourraient même suffire aux Parisiens tant la différence de buts leur est favorable (+13 par rapport à Lens, deuxième). Quant à Troyes, s'il n'est pas encore relégué mathématiquement, le club d'Adil Rami a un pied et demi en Ligue 2.