Troyes-PSG: "Dans un autre club, je n'aurais jamais vécu ça!", Zaïre-Emery résume la semaine agitée à Paris

Victorieux sur la pelouse de Troyes ce dimanche (3-1), le PSG se rapproche un peu plus d'un onzième titre de champion de France. Warren Zaïre-Emery, titularisé au poste de piston droit, s'est montré particulièrement à l'aise à ce poste après une semaine très agitée au club.

Epreuve piston droit réussie. Warren Zaïre Emery a été titularisé au poste de piston droit lors de la victoire du PSG à Troyes (1-3) ce dimanche soir en clôture de la 34e journée. Grâce à ce succès, le PSG compte désormais six points d'avance sur Lens et huit sur Marseille, à quatre journées de la fin du championnat.

Le Titi parisien a affiché une certaine décontraction sur son côté droit à un poste qui n'est pourtant pas le sien. Très à l'aise ce dimanche soir, Warren Zaïre-Emery a terminé le match avec quelques crampes comme il l'a confirmé à Prime Video à l'issue du match. Au micro du diffuseur, le jeune joueur de 17 ans a été intérrogé sur le contexte au sein du club parisien, avec notamment la sanction infligée à Lionel Messi pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite: "Dans un autre club, je n'aurais jamais vécu ça! Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs."

Warren Zaïre-Emery s'est montré particulièrement enthousiaste sur son temps de jeu cette saison avec le PSG. Ou plutôt sur le nombre de rencontres auxquelles il a participé: "C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé jouer autant. Je crois que j'en suis à 17 matchs. J'ai peu de minutes mais je rentre à tous les matchs."

"J'ai pas de repos et je dois aller à l'école directement"

Lycéen et actuellement en première, le milieu de terrain, reconverti piston contre Troyes, doit cumuler les entraînementde avec le groupe pro du PSG mais aussi les cours avec ses épreuves de bacs de Français qui se profilent. Un enchaînement qui n'est pas évident à gérer selon Thierry Henry, également passé par-là à Monaco. Warren Zaïre-Emery a confirmé les propos du champion du monde 98 au micro de Prime Viedo : "L'école ce n'est pas facile. J'arrive à l'entraînement le matin. L'après-midi, j'ai pas de repos je dois aller directement en cours et le soir à l'étude et être performant là. Je passe mon bac de français en juin et juillet."

Si les épreuves de Français attendront, Warren Zaïre-Emery réussit sa première saison en professionnel et montre qu'il peut s'adapter à différents postes. Il reste 4 matches au PSG cette saison et à Zaïre-Emery pour aller chercher le 11e titre de l'histoire du club avant de se projeter sur la saison prochaine.