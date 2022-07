PSG: Galtier, schéma, stars... à quoi s'attendre avant le premier match amical contre Quevilly-Rouen?

Le PSG dispute vendredi après-midi (17h) son premier match amical de la saison, face à Quevilly-Rouen (Ligue 2) au Camp des Loges. Christophe Galtier pourrait tester un système à trois défenseurs centraux, annoncé en conférence de presse.

Dix jours après sa rentrée, le Paris Saint-Germain lance sa saison avec son premier match amical de l'été. À partir de 17h ce vendredi, à huis clos au Camp des Loges, le club de la capitale affronte Quevilly-Rouen, qui s'est sauvé en Ligue 2 en passant par les barrages.

Il s'agit du baptême du feu de Christophe Galtier, fraîchement intronisé entraîneur en remplacement de Mauricio Pochettino. "Je mesure très précisément la responsabilité qui m'est donnée. Je m'y suis préparé", avait déclaré le technicien français lors de sa présentation à la presse.

Quel schéma tactique?

Ce match est peut-être l'occasion de déceler de premiers indices concernant sa ligne directrice tactique. Réputé pour être un spécialiste du contre et de la rigueur défensive, au détriment parfois du spectacle, Christophe Galtier s'est d'ores et déjà engagé à adopter "une approche différente sur le jeu" compte tenu des joueurs de "très haut niveau" à sa disposition.

Mais c'est aussi sur sa capacité à élaborer un dispositif équilibré qu'il sera jugé. Comment créer un collectif cohérent avec les attaquants-stars Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi? À cette question, l'une des réponses apportées aux journalistes semble être la clé: "Je peux vous dire qu'il y a une grande orientation sur une défense à trois". Le début de la saison étant d'un moins d'un mois, le schéma adopté contre les Normands a sans doute de grandes chances d'être celui utilisé le 6 août à Clermont pour la première journée de Ligue 1.

Avec quels joueurs?

En ce qui concerne le choix des joueurs, il est bien souvent difficile de tirer des enseignements dès le premier match amical. La faute notamment aux différences de préparation. Si la plupart des joueurs sont revenus au Camp des Loges le 4 juillet, ce qui est notamment le cas de Neymar et de Lionel Messi, d'autres ont bénéficié de jours de vacances supplémentaires. Compte tenu de leur calendrier international, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia n'ont repris le chemin de l'entraînement que le 11 juillet. Cela risque d'avoir des conséquences sur leur temps de jeu face à Quevilly-Rouen, même si Mbappé n'a pas attendu de retrouver ses coéquipiers pour se remettre en jambes et toucher le cuir.

En fonction des minutes accordées, Christophe Galtier pourrait malgré tout indirectement confirmer le statut de ces joueurs que la nouvelle direction sportive aimerait exfiltrer au cours de ce mercato. "Il faut réduire l'effectif, on en a beaucoup parlé avec la direction, car les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. Il faut trouver la bonne taille d'effectif pour que tout le monde puisse participer cette saison", a d'ailleurs prévenu l'ancien entraîneur du Losc et de l'OGC Nice. En parallèle, comme toujours, des signaux positifs pourraient être envoyés à certains jeunes du centre de formation. Des indications pourraient par ailleurs être données sur la future utilisation de la recrue Vitinha, dont on ne sait pas encore s'il est amené à être en concurrence avec Marco Verratti ou associé à ce dernier.

Direction Japon

Face aux Parisiens, les joueurs de Quevilly-Rouen sont légèrement plus avancés dans leur préparation. Ils ont déjà disputé un premier amical, le 9 juillet contre Le Havre (défaite 2-1). Aux commandes: Olivier Echouafni, qui avait mené la section féminine du PSG au titre de champion de France en 2021.

Au lendemain de cette rencontre, le PSG va s'envoler pour le Japon, afin d'y réaliser une tournée d'été. Trois matchs amicaux sont prévus. Au programme: Kawasaki Frontale (mercredi 20 juillet - 12h30, heure française), Urawa Red Diamonds (samedi 23 juillet - 12h00) et Gamba Osaka (lundi 25 juillet - 12h00). La première rencontre officielle se tiendra le 31 juillet, à Tel-Aviv pour le Trophée des champions contre le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France.