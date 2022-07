PSG: les coulisses de la préparation de Kylian Mbappé

Dans la foulée de sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG et un passage par la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a passé un été chargé. Entre New York, pour une action de son association sa fondation IBKM, ou encore Monaco pour déjà préparer sa rentrée. Coulisses.

Retrouvailles sur le Rocher. Après une saison intense (56 matches disputés au total), l’attaquant de 23 ans s’est accordé un peu de repos avant de très vite retrouver les terrains. Comme Neymar ou encore la nouvelle recrue Vitinha, Kylian Mbappé s’entraîne quotidiennement depuis mercredi dernier. Le lieu choisi : le centre de performance flambant neuf de l’AS Monaco, club dans lequel il a évolué de 2013 à 2017. Le natif de Bondy a demandé où il pouvait s’entraîner, dans la plus grande discrétion, avec l’accord de la direction.

"Je l'ai senti très heureux"

Au programme, des séances dirigées par son père, Wilfrid Mbappé, aux côtés de ses frères Ethan Mbappé et Jires Kembo. Des entraînements longs d’environ 2 heures avec des circuits de passes, de la "mise en route", des touchés de balles et des frappes. La journée de jeudi aura été la plus intense, avec le matin une séance de musculation et l’après-midi un entraînement non-loin du centre de formation "la diagonale". "Il cadre tout, il est imprenable… C’est quelqu’un d’adorable, toujours très souriant. Je l’ai senti très heureux", raconte un témoin.

A la Turbie, Kylian Mbappé a pu recroiser plusieurs connaissances comme l’entraîneur des U19 Frédéric Barilaro ou encore un animateur de l’Academy Mohamed Salmi. Un déjeuner entre le joueur originaire de Bondy et Vadim Vasilyev (ex vice-président de l’AS Monaco) s’est aussi tenu vendredi. Kylian Mbappé s'apprête maintenant à faire son retour dans la Capitale, avant de retrouver le Camp des Loges ce lundi avec le reste du groupe parisien.