EN DIRECT - PSG: suivez la conférence de presse de Galtier avant PSG-Toulouse

Bienvenue dans ce direct commenté consacré au Paris Saint-Germain et au passage de Christophe Galtier devant la presse en marge du match PSG-Toulouse (ce samedi à 17h) au Parc des Princes.

Leader du championnat de France, le PSG reçoit le Téfécé et va tenter de conserver son avance en tête du classement au terme de cette 22e journée.

Avant le duel face à Toulouse, l'écart s'est resserré entre Paris et ses poursuivants. Derrière, l'OM n'est qu'à cinq points et Lens se trouve à six longueurs.