PSG: Hakimi et Michut positifs au Covid

Achraf Hakimi n'était pas ce samedi sur la feuille de match pour la rencontre amicale entre le PSG et Chambly. Le latéral droit marocain, arrivé récemment en provenance de l'Inter Milan, a été testé positif au coronavirus. Il a été placé à l'isolement, comme Edouard Michut, également infecté.

Face à Chambly ce samedi, les supporters parisiens attendaient de revoir Achraf Hakimi sur la pelouse. Pour son premier match amical face à Orléans mercredi, le latéral droit marocain avait participé à 45 minutes, le temps de délivrer une passe décisive et de montrer ses qualités.

Mais la recrue du PSG ne figurait pas ce samedi sur la feuille de match en raison d'un test positif au coronavirus. Au lieu d'être sur la pelouse du Camp des Loges pour cette seconde rencontre de préparation, Achraf Hakimi a été placé à l'isolement. Le Marocain n'est pas le seul Parisien à avoir été testé positif au coronavirus. Edouard Michut, milieu offensif de 18 ans, se trouve aussi à l'isolement. Il avait déjà manqué le match face au Mans à cause du Covid. Quant à Abdou Diallo, il était forfait contre Chambly en raison d'un rhume.

Ramos n'a pas joué

Keylor Navas était lui bien titulaire, tout comme Idrissa Gueye et Mauro Icardi pour cette rencontre face à Chambly. Ce qui n'était pas encore le cas de Sergio Ramos, absent de la feuille de match. Mais si le défenseur espagnol est certainement la recrue la plus clinquante à ce jour pour le PSG, Achraf Hakimi est celui qui a coûté le plus cher au PSG. Champion d'Italie avec l'Inter Milan la saison dernière, l'international marocain a été transféré contre 60 millions d'euros, avec des bonus.

Le PSG a encore deux matchs de préparation au programme avant la première rencontre face au LOSC, pour le Trophée des Champions, le 1er août prochain. Ensuite, le PSG lancera sa saison en Ligue 1 en allant à Troyes, promu, le 8 août prochain. La première affiche au Parc des Princes aura lieu le 15 août, face à Strasbourg.