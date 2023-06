PSG: "Hey Kyky, c'est une journée au boulot ça!", Seidu chambre Mbappé après la victoire de Clermont

Après une victoire historique contre le PSG sur la pelouse du Parc des Princes, Clermont a fêté dignement ce succès et sa saison plus qu'accomplie. Les Clermontois se sont même permis de chambrer la star parisienne, Kylian Mbappé.

Kylian chambreur, Mbappé chambré! Cette saison, après le succès parisien contre l'OM au Vélodrome en championnat, l'attaquant parisien avait exprimé sa joie à l'image de ses coéquipiers. Kylian Mbappé avait chambré les Marseillais dans les vestiaires : "Ça c'est une journée au boulot". Une phrase qui avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et qui a désormais fait le tour des vestiaires.

" Mbappé, c'est une journée au boulot ça"

Quelques jours plus tard, bis repetita. L'OM est éliminé de la Coupe de France à domicile par Annecy. Le club haut-savoyard avait également chambré les Marseillais. Vincent Pajot, ancien milieu de Rennes, reprend la phrase de Kylian Mbappé en rentrant dans les vestiaires: "Ça c'est une journée au boulot." L'ancien joueur de l'OGC Nice, Alexy Bosetti, interpelle même la star parisienne : "C'est ça le boulot! Kylian, il n'y a pas que toi qui fait le taf à Marseille."

PSG-Clermont : Seidu face à Mbappé © ICON Sport

Ce samedi, le PSG s'est incliné contre Clermont à domicile. Une victoire historique pour les Clermontois, auteurs d'une énorme saison en Ligue 1. Dans les vestiaires, le défenseur Alidu Seidu, après avoir réalisé une grande prestation, a chambré gentiment et avec le sourire Kylian Mbappé : "Tous les autres équipes font le boulot. A Clermont aussi on est capable de faire le boulot. C'est une journée au boulot ça. Mbappé, c'est une journée au boulot ça. Hey "Kyky", c'est une journée au boulot ça ! On est venu pour le boulot. Ciao."