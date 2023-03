OM-Annecy: quand les joueurs d'Annecy reprennent Mbappé et son "ça c'est une journée de boulot"

Annecy a éliminé l’OM ce mercredi après un quart de finale à suspense en Coupe de France (2-2, 7 tab à 6). Certains joueurs haut-savoyards ont célébré leur qualification pour le dernier carré avec une belle référence au récent chambrage de Kylian Mbappé en marge du Classique.

En l’espace de trois jours, Marseille a raté une énorme occasion de mettre la pression sur le PSG en Ligue 1 et a quitté la Coupe de France après une défaite contre Annecy ce mercredi aux tirs au but (2-, 6 tab à 7). Si Kylian Mbappé ne s’était pas privé pour chambrer les Phocéens après son doublé et le succès dans le Classique, des joueurs du club haut-savoyard se sont aussi moqués de l’OM… avec une référence très claire à la star du PSG.

"Ça c’est une journée de boulot!", a exulté Moïse Sahi au moment de retrouver le vestiaire de son équipe après la qualification. C’est ça les gars!"

>> OM-Annecy (2-2, 6 tab à 7)

Bosetti: "Kyky, il n’y a pas que toi qui fait le taf!"

Après la victoire parisienne dans le Classique dimanche (0-3), Kylian Mbappé avait tenu les mêmes propos pour célébrer la performance de son équipe. L’international tricolore avait même répété ce petit gimmick à plusieurs reprises dans le vestiaire du PSG au stade Vélodrome.

Tout sauf une surprise, ce mercredi, quand les Annéciens ont repris la petite pique envers l’OM pendant leurs célébrations dans ce même vestiaire situé dans l’enceinte marseillaise. Et pour ceux qui n’auraient pas immédiatement saisi la référence à 'Kyks', Vincent Pajot s’est montré encore plus clair: "Hein Kyky c’est une journée de boulot ça, a lâché le milieu de 32 ans passé notamment par Rennes et Saint-Etienne. Nous aussi on fait le boulot."

Idem pour Alexy Bosetti, décidément très remonté et très chambreur après la qualification de son équipe: "C’est ça le boulot, a même hurlé l’ancien de Nice qui n’a jamais caché son désamour pour l’OM. Kyky il n’y a pas que toi qui fait le taf! C’est ça le boulot!"

Plusieurs autres joueurs du club de Ligue 2 se sont aussi amusés de cette punchline signée Kylian Mbappé. Et si "Ça c’est une journée de boulot" devenait la nouvelle phrase des adversaires de l’OM cette saison? Encore faut-il réussir à battre l’équipe entraînée par Igor Tudor.